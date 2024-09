Google Foto: in arrivo la nuova opzione di editing "Ultra HDR"

Google Foto è al lavoro su una nuova funzione di editing chiamata "Ultra HDR", che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti possono modificare le proprie immagini. Questa nuova modalità, attualmente disponibile solo in fase sperimentale, permetterà di gestire la luminosità delle foto HDR con un controllo molto preciso, agendo direttamente sui singoli pixel. L'introduzione di "Ultra HDR" rappresenta un passo avanti nelle capacità di modifica offerte dall’app, consentendo un livello di personalizzazione delle immagini ancora più avanzato.

Oltre a questa novità, Google potrebbe decidere di rinominare l’attuale funzione "HDR effect" in "Vibrance". Questo cambiamento, studiato per evitare possibili confusioni tra le varie opzioni di modifica disponibili, punta a rendere più intuitiva l’esperienza utente, semplificando la scelta degli strumenti in base all’effetto desiderato. Sebbene il nome cambi, la funzione "Vibrance" continuerà a migliorare l’aspetto visivo delle foto, enfatizzando i colori e migliorando il contrasto.

Scaricare la versione 7.0 di Google Foto per accedere alla nuova funzione

Per accedere a queste nuove funzionalità, gli utenti dovranno scaricare la versione 7.0 di Google Foto direttamente dal Play Store e attivare manualmente le nuove opzioni di editing. Tuttavia, è importante sottolineare che attualmente queste funzionalità non sono ancora incluse nella versione ufficiale dell’app, essendo in una fase di test limitata. Solo chi utilizza le versioni sperimentali può dunque provare in anteprima "Ultra HDR" e le altre modifiche previste.

Google continua a investire nel miglioramento delle opzioni di editing all'interno di Foto, cercando di offrire strumenti sempre più completi e versatili. Grazie a queste innovazioni, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare le proprie fotografie in modo più creativo e professionale, rendendo più semplice ottenere risultati di alta qualità. L’evoluzione costante delle funzioni di Google Foto dimostra l’impegno dell'azienda nel fornire una piattaforma che vada incontro alle esigenze crescenti degli utenti, ampliando continuamente le capacità dell'applicazione.