Google Forms integra Gemini: supporto per creare i tuoi moduli

Google Forms, uno degli strumenti più utilizzati per creare sondaggi e moduli online, si arricchisce con una nuova funzione basata sull'intelligenza artificiale di Gemini. Questa novità, denominata "Aiutami a creare un modulo", semplifica la generazione automatica di domande, opzioni e descrizioni per la creazione dei propri moduli.

Per accedere a questa funzione, basta cliccare sul pulsante "Aiutami a creare un modulo" durante la fase di progettazione di un nuovo modulo. Gemini fornirà suggerimenti automatici per le domande e le opzioni più appropriate in base al tipo di modulo che si intende realizzare. È anche possibile specificare ulteriori dettagli per ottenere suggerimenti ancora più mirati e personalizzati.

Un esempio pratico potrebbe essere la creazione di un modulo per raccogliere dati su un evento. Specificando richieste come preferenze di alloggio, restrizioni alimentari o attività opzionali, Gemini genererà automaticamente le domande e le scelte di risposta necessarie per coprire queste informazioni in modo efficiente.

L'integrazione con Gemini presenta ancora qualche limitazione

Nonostante questa nuova funzione rappresenti un grande passo in avanti, presenta ancora alcune limitazioni. Attualmente, Gemini non è in grado di creare moduli con sezioni multiple, né può intervenire su moduli già esistenti per modificarli. Inoltre, non è possibile utilizzare questa intelligenza artificiale per apportare modifiche alle impostazioni dei quiz, lasciando queste operazioni a carico dell'utente.

L'integrazione di Gemini in Google Forms segna un importante progresso nell'uso dell'intelligenza artificiale negli strumenti di produttività, rendendo la creazione di moduli più semplice e veloce. Grazie a questo strumento, gli utenti potranno risparmiare tempo nella formulazione delle domande e delle opzioni di risposta, ottimizzando il processo di progettazione.

Google Forms sta dunque integrando una nuova funzionalità di intelligenza artificiale attraverso Gemini, che permetterà agli utenti di generare automaticamente i propri moduli. Questa innovazione rappresenta un avanzamento significativo nell’utilizzo dell'AI negli strumenti di lavoro online, migliorando l'efficienza e la praticità del processo di creazione di moduli.