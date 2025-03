Google Display Ads si aggiorna con nuovi tool per inserzionisti

Google ha annunciato una serie di aggiornamenti alla sua piattaforma Google Display Ads (GDA). L’azienda di Mountain View promette agli inserzionisti avranno una maggiore portata e flessibilità creativa, ma migliorerà anche l'esperienza digitale complessiva per i consumatori. Secondo l'annuncio, GDA consente ora ai marchi di connettersi su oltre 3 milioni di siti web e app all'interno della Google Display Network (GDN). L’azienda offre inoltre inventario aggiuntivo disponibile in categorie chiave tra cui notizie, sport, social media e giochi. Questi miglioramenti sono destinati a fornire contenuti pubblicitari più coinvolgenti e pertinenti direttamente agli utenti. Inoltre, il nuovo inventario Connected TV (CTV) di terze parti sarà presto accessibile su dalle principali piattaforme come TelevisaUnivision, MLB e FOX News.

Big G ha rivelato anche che gli annunci di Google Display Ads possono ora essere utilizzati sia in campagne autonome che in campagne Performance Max. Inoltre, l'azienda sta integrando l'inventario Display nelle campagne Demand Gen Questa modifica permetterà agli inserzionisti, che in precedenza utilizzavano Google Video Partners (GVP) per annunci video, di pubblicare anche annunci illustrati su GDN. I primi test indicano che questa integrazione potrebbe comportare un aumento del 16% delle conversioni. Queste modifiche, progettate per promuovere un ecosistema pubblicitario più dinamico, in ultima analisi avvantaggiano i consumatori allineando gli annunci ai loro interessi e alle loro abitudini digitali.

Google Display Ads: Big G offrirà maggiore controllo della qualità degli annunci

Google ha anche aggiornato i suoi modelli di generazione di immagini all'ultima versione, Imagen 3. Questo modello sfrutta l'intelligenza artificiale avanzata e i dati sulle prestazioni degli annunci specifici del settore per produrre immagini di alta qualità. Inoltre, è stata introdotta anche una nuova galleria di anteprima, semplificando il processo per i team di revisione, approvazione e condivisione di risorse creative nei formati desktop, video e mobile. Parallelamente, sono stati resi disponibili nuovi modelli creativi per aiutare a mantenere gli standard del marchio in tutti i formati degli annunci.

Inoltre, Big G ha anche sottolineato il suo impegno per il controllo della qualità su Google Display Ads e non solo. Il gigante della tecnologia ha affermato che continua a esaminare rigorosamente gli editori e l'inventario su GDN, impiegando procedure di verifica avanzate e segnali di qualità del sito più sofisticati per proteggersi da attività non valide e frodi pubblicitarie. Questi aggiornamenti completi sono pensati per rafforzare sia la portata che le prestazioni di Google Display Ads, garantendo al contempo che gli inserzionisti mantengano il controllo sulla presentazione del loro marchio su un'ampia gamma di piattaforme digitali.

Per quanto riguarda gli utenti, questi aggiornamenti potrebbero significare un futuro in cui i contenuti online sembrano più personalizzati e meno invadenti. Man mano che Google affina i suoi posizionamenti pubblicitari e i suoi processi creativi, i consumatori potrebbero aspettarsi di imbattersi in annunci che non sono solo più accattivanti visivamente, ma anche più pertinenti ai loro interessi. In questo modo gli annunci non saranno soltanto una distrazione, ma potrebbero essere davvero utili. Con misure di controllo della qualità migliorate in atto, gli utenti possono aspettarsi di avere maggiore fiducia nell'integrità dei contenuti che vedono. In questo modo, Google Display Ads permetterà di creare un ambiente digitale complessivamente più coinvolgente e affidabile.