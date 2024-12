Google Chrome testa flag di rilevamento delle truffe basato sull’AI

Google Chrome sta ottenendo un nuovo flag basato sull'intelligenza artificiale che aiuterà a rilevare le truffe su Internet. Il leaker @Leopeva64 ha pubblicato sul suo account X (ex Twitter) la prova di ciò. L’utente ha infatti individuato un nuovo flag chiamato "Client Side Detection Brand and Intent for Scam Detection" in fase di sviluppo nell'ultima versione di Chrome Canary. Questo nuovo flag sfrutta l'intelligenza artificiale e il LLM (Large Language Model) sul dispositivo per rilevare potenziali truffe online. La descrizione del flag recita: "Abilita l'output LLM (large language model) sul dispositivo sulle pagine per richiedere informazioni su brand e intenti della pagina". Utilizzando LLM sul dispositivo, il browser analizza i contenuti web localmente. Ciò assicura che i dati degli utenti rimangano privati ​​e non vengano caricati sul PC o utilizzati da Google per addestrare la sua intelligenza artificiale.

Google Chrome: come attivare il nuovo flag ed evitare le truffe online

Per provare il nuovo flag, gli utenti dovranno installare l'ultima versione del browser Google Chrome Canary. In seguito, sarà necessario digitare chrome://flags/ nella barra degli indirizzi, cercare il flag "Client Side Detection Brand and Intent for Scam Detection" e abilitarlo. Al riavvio, il browser attiverà il flag e utilizzerà l'intelligenza artificiale per rilevare le truffe. Il mese scorso, Google Chrome ha anche introdotto un'altra funzionalità basata sull'intelligenza artificiale chiamata "Store reviews". Questa utilizza l'intelligenza artificiale per riassumere le recensioni dei prodotti da piattaforme indipendenti come Trustpilot e ScamAdvisor, ecc. Questi siti consentono agli utenti di condividere le proprie esperienze con vari siti Web e di capire se un negozio Web è legittimo o meno.

Per ora, il nuovo flag di rilevamento delle truffe basato sull'intelligenza artificiale è disponibile solo su Chrome Canary. Gli utenti interessati possono scaricare tale versione dal sito ufficiale di Google e provare la funzionalità sperimentale. Ad oggi l’azienda di Mountain View non ha rivelato quando questa funzionalità sarà disponibile a livello globale, ma potrebbe già arrivare nei primi mesi del 2025.