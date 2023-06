Google Chrome: il password manager diventa più sicuro

Google ha deciso di semplificare e ottimizzare l’utilizzo del gestore di password integrato in Google Chrome, il Google Password Manager, e le novità annunciate nel corso degli ultimi giorni a tal riguardo ne sono la dimostrazione più evidente.

Google Chrome: tante novità per Google Password Manager

Andando più in dettaglio, le novità implementate da Google sono cinque. La prima riguarda l’aggiunta di una nuova opzione nelle impostazioni di Chrome per accedere più rapidamente alle password salvate ed eventualmente modificarle. È infatti sufficiente aprire il menu di Chrome e cliccare su Gestione password e il gioco è fatto. Eventualmente, poi, si può aggiungere un collegamento apposito sul desktop.

L’altra novità è quella relativa alla possibilità di usare l’autenticazione biometrica, come il riconoscimento facciale e le impronte digitali, per accedere alle password salvate. Una volta effettuato l’accesso alle password, viene chiesto se attivare o meno l’opzione, utilissima se il computer viene condiviso pure con altri utenti.

Un’altra funzione è quella che consente di scrivere delle note per le password, ad esempio un PIN o altre informazioni utili. Per usarla, è sufficiente cliccare sull’icona della chiave quando si accede a un sito Web.

Inoltre, adesso Google Chrome consente di importare le password da altri gestori tramite un file CSV. Per usare questa feature, basta avere un file in f ormato .csv con le proprie password esportato da un gestore di terze parti. A quel punto, bisogna accedere alle impostazioni di Chrome, cliccare su Gestore Password, su Impostazioni e poi su Seleziona file di fianco a Importa password.

L’ultima novità è relativa solo a Chrome per iOS, dove la funzione per il rilevamento delle password compromesse verrà prossimamente affiancata da quella che avvisa nel caso in cui le chiavi d’accesso siano deboli o risultino già adoperate.