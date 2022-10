Google Chrome: fine supporto per Windows 7 nel 2023

Pur essendo stati resi disponibili sistemi operativi ben più aggiornati, l’ultimo dei quali Windows 11 e il recentissimo update 22H2, ci sono ancora molti utenti che continuano ad adoprare Windows 7. Il supporto da parte di Microsoft per il “vetusto” OS è ormai terminato da tempo, ma svariati software possono comunque essere aggiornati senza problemi su di esso, tra cui pure Google Chrome. Dal prossimo anno, però, le cose cambieranno.

Google Chrome: il supporto per Windows 7 termina il 7 febbraio 2023

Nel corso delle ultime ore, infatti, Google ha pubblicato un post sul suo blog con cui ha fatto sapere che l’azienda terminerà ufficialmente il supporto di Chrome per Windows 7 e pure per Windows 8.1 a partire dal 7 febbraio 2023 con il rilascio provvisorio di Chrome 110.

Il browser continuerà comunque a funzionare oltre la data sopra indicata sui sistemi operativi in questione, questo è ovvio, ma non riceverà più aggiornamenti di funzionalità e patch di sicurezza, il che andrà inevitabilmente ad aumentare i rischi per gli utenti e per le aziende di cadere preda di attacchi online, tra l'altro sempre più frequenti e soprattutto sempre più pericolosi.

Ovviamente è possibile prendere in considerazione l’ipotesi di sfruttare un browser alternativo, ma per gli appassionati utilizzatori di Google Chrome potrebbe trattarsi di un duro colpo da incassare.

Considerando i rischi che si corrono, se non è possibile aggiornare il sistema operativo con un uno più recente, è essenziale equipaggiare il computer con un buon software antivirus, come nel caso dell’ottimo Norton 360 Premium.