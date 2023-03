Google Chrome: disponibile la relase 112, ecco le novità

Nel corso delle ultime ore, Google ha reso disponibile la relase 112 del suo browser Chrome che poco alla volta sta raggiungendo i dispositivi di tutti gli utenti che se ne servono.

Google Chrome: disponibile la versione 112

L’aggiornamento si caratterizza in special modo per due novità: l’eliminazione delle app Chrome e il cambiamento di design.

Andando più in dettaglio, per quanto riguarda la prima novità, il colosso di Mountain View ha deciso di procedere con l’eliminazione delle app Chrome con un approccio lento, in favore delle PWA (Progressive Web App) che si caratterizzano per una maggiore leggerezza e ottimizzazione rispetto ad altri formati. La lentezza dell’operazione è data dal cercare di evitare di interrompere bruscamente i flussi di lavoro delle aziende. Solo e soltanto su ChromeOS il supporto sarà portato avanti sino almeno a gennaio 2025.

La seconda novità fa invece riferimento alla prima schermata di configurazione del browser su un nuovo computer e all’aggiunta di un nuovo account Chrome sul PC. Il nuovo processo di onboarding semplificato ha il compito di avvertire l’utente delle feature di sincronizzazione, backup e sicurezza che vengono messe a disposizione dal navigatore.

Da notare che la nuova versione del browser è destinata a computer, smartphone e tablet. Sul computer il download avviene in maniera automatica, ma eventualmente lo si può forzare accedendo al menu di Chrome su Windows, macOS e Linux, mentre su mobile se l’opzione non è abilitata nelle impostazioni del dispositivo bisogna procedere manualmente dal Play Store di Android e dall’App Store di iOS/iPadOS.