Google Chrome: disponibile la relase 110 con grandi novità

Nelle score ore è stata rilasciata una nuova relase di Google Chrome per computer, la 110, la quale porta in dote svariate migliore relative alla sicurezza durante la navigazione online e Google Translate, unitamente all’aggiunta del supporto alle GPU NVIDIA RTX di ultima generazione.

Google Chrome: ecco le novità della relase 110

La novità principale dell’update è quella relativa al password manager, il quale ora indica le password compromesse per molti più siti rispetto a prima, aiutando gli utenti a modificare le credenziali qualora risultino inficiate dall’azione dei criminali informatici che, come noto, sono sempre in agguato. Inoltre, è stata attivata l’autenticazione biometrica prima della compilazione automatica delle password che è compatibile con la maggior parte dei computer disponibili sulla piazza.

È stata altresì aggiunta una nuova funzione per la protezione avanzata nella scheda Navigazione Sicura che qualora abilitata consente al browser di effettuare l’analisi automatica delle richieste di cookie dalle estensioni per identificare la presenza di malware diffuso tramite Chrome Web Store dagli sviluppatori.

Per quel che concerne il traduttore integrato, adesso è in grado di operare in automatico su un numero più elevato di siti mediante nuove impostazioni ad hoc, accessibili con il percorso chrome://settings/languages , da cui è possibile impostare una lingua predefinita, le lingue per la traduzione automatica e scegliere le lingue da non tradurre mai.

Inoltre, ora lo strumento Nvidia RTX Video Super Resolution per l'upscaling dei video riprodotti su browser è supportato dal browser del colosso di Mountain View e possono usufruirne coloro che posseggono di schede grafiche RTX delle serie 3000 e 4000.