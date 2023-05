Google Chrome dice addio al lucchetto sulla barra degli indirizzi

A partire dalla versione 117 di Google Chrome che verrà rilasciata a settembre prossimo, il lucchetto che attualmente è visibile nella barra degli indirizzi del browser verrà rimosso e rimpiazzato dalla nuova icona denominata tune.

Google Chrome: nuova icona tune al posto del lucchetto

Ad annunciarlo è stata Google stessa, spiegando in un post sul blog di Chromium che in questo modo viene sottolineato che la sicurezza dovrebbe essere lo stato predefinito e inoltre vengono rese accessibili con maggiore facilità le impostazioni.

Da notare che già nel 2016 l'icona era stata oggetto di una riprogettazione per evitare che gli utenti ne fraintendessero il significato

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto esattamente dichiarato da Google al riguardo.

HTTPS è diventato la norma e oltre il 95% dei caricamenti di pagine in Chrome su Windows avviene su un canale sicuro che utilizza HTTPS. Questa è un'ottima notizia per l'ecosistema, crea anche un'opportunità per rivalutare il modo in cui segnaliamo le protezioni di sicurezza nel browser. In particolare, l'icona del lucchetto.

La nuova icona, mostrata nello screenshot sottostante, è già visualizzabile in Chrome Canary abilitando Chrome Refresh 2023 su chrome://flags#chrome-refresh-2023 , ma per vederla sulla versione stabile su desktop e Android si dovrà attendere l'autunno, mentre su iOS l'icona del lucchetto verrà totalmente rimossa piuttosto che sostituita in quanto non selezionabile dagli utenti.

Da tenere presente che la nuova icona risulta essere più neutra e aiuta a rendere più accessibili i controlli delle autorizzazioni e le informazioni di sicurezza aggiuntive, evitando eventuali fraintendimenti che possono essere legati all'icona del lucchetto.