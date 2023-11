Google Cast include i controlli nel lettore multimediale Android

Google Cast è una funzionalità veramente utile che permette di trasmettere dei contenuti dallo smartphone alla TV, sfruttando il Google Chromecast. Negli ultimi anni, Cast è apparso sempre come una “notifica silenziosa” e permanente sullo smartphone degli utenti. Recentemente, l’azienda di Mountain View ha deciso di modificare questa funzionalità, migliorando così l’esperienza per gli utenti. A partire da Android 11 e versioni successive, i controlli di trasmissione di Google Cast verranno integrati nel lettore multimediale di Android. Questa modifica garantisce una maggiore visibilità, poiché i controlli Cast accanto saranno posizionati alle applicazioni audio e video nel pannello delle Impostazioni rapide.

Google Cast: integrazione nel lettore multimediale per migliorare l’user experience

Finalmente Google Cast esce dal suo stato di “notifica perenne”, per divenire una funzionalità più completa. Gli utenti potranno infatti sfruttare il lettore multimediale dello smartphone, proprio come fanno con altre app di streaming musicale, come Amazon Music, YouTube Music o Spotify. Come mostrato dai colleghi di 9to5Google, Il nuovo design presenta un'icona generica nell'angolo in alto a sinistra, invece del logo specifico del servizio di streaming. Il dispositivo che riproduce l'audio/video è evidenziato nell'angolo dello schermo (senza accesso tramite switcher) e poi al centro, con il nome dell'applicazione di streaming. C'è un grande pulsante di riproduzione/pausa che si adatta allo stato corrente, ma anche una barra di avanzamento con opzioni di forward e rewind. Sono inoltre disponibili i pulsanti per attivare/disattivare l'audio e per interrompere l'intera sessione di trasmissione. Toccando il lettore di Google Cast si aprirà semplicemente l'app Google Home.

L'aggiornamento alla versione 23.44.14 di Google Play Services, che introduce questa nuova funzionalità, è attualmente in roll out e verrà implementato gradualmente a livello globale. Ciò significa che nelle prossime settimane la nuova funzionalità di Google Cast sarà accessibile a tutti. Con questa modifica, gli utenti Android potranno finalmente godere di un'esperienza migliorata nel controllo dei dispositivi di trasmissione, semplificando l'accesso ai controlli multimediali sui propri dispositivi mobili.