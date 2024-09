Google Calendar sarà presente nella nuova scheda Chrome

Google ha annunciato l'introduzione di nuove funzionalità per Chrome, tra cui l'integrazione di Google Calendar direttamente nella Nuova Scheda del browser. Questa novità è pensata specificamente per gli utenti di Google Workspace, che ora potranno visualizzare i loro appuntamenti e impegni giornalieri senza dover aprire separatamente il calendario.

La scheda di Google Calendar sarà posizionata sotto la barra di ricerca e i link ai preferiti, permettendo un accesso rapido agli eventi imminenti. Verranno mostrati dettagli utili come il conto alla rovescia per l'inizio degli eventi, la loro posizione e gli eventuali allegati associati.

Sarà presente anche un comodo pulsante "Partecipa alla riunione", pensato per consentire agli utenti di collegarsi facilmente a videoconferenze e riunioni online, ottimizzando così la gestione del tempo e delle attività quotidiane.

La nuova scheda Chrome offrirà suggerimenti relativi anche a Google Drive

Oltre a Google Calendar, la Nuova Scheda di Chrome offrirà anche suggerimenti relativi a Google Drive. Questi suggerimenti includeranno file recentemente utilizzati o documenti correlati, aiutando gli utenti a riprendere rapidamente il lavoro o accedere ai contenuti più pertinenti. Chrome sta inoltre testando una funzione che suggerirà pagine web basate sulle schede aperte su altri dispositivi, migliorando così la continuità e la sincronizzazione del lavoro tra più piattaforme.

Un'altra novità riguarda gli amministratori di Google Workspace, che potranno configurare scorciatoie personalizzate verso siti specifici, come avviene già per la funzione @Gemini. Ad esempio, potranno creare un comando per accedere direttamente a piattaforme come Salesforce, semplificando ulteriormente l'accesso ai principali strumenti aziendali.

Infine, Google sta lanciando un nuovo processo di login dedicato agli utenti aziendali. Questo nuovo flusso offrirà maggiore chiarezza nella distinzione tra profili personali e professionali, permettendo agli utenti di trasferire elementi come segnalibri ed estensioni dal proprio profilo personale a quello lavorativo, oppure mantenere le due aree separate. Queste nuove integrazioni e miglioramenti renderanno Chrome ancora più personalizzato per gli utenti Workspace.