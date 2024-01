Google Nest WiFi Pro al PREZZO PIÙ BASSO DI SEMPRE su Amazon (169€)

Nella giornata di oggi Google Nest WiFi Pro rientra tra le offerte Amazon più interessanti. Infatti è possibile acquistarlo a 169 euro invece di 199 euro: si tratta del prezzo più basso di sempre per il dispositivo Internet progettato dall'azienda di Mountain View. Ecco il link all’offerta.

Velocità e stabilità di connessione, in aggiunta a un'ampia copertura del segnale (fino a 120 metri quadrati), fanno sì che la soluzione Nest WiFi Pro di Google sia il punto di riferimento nel settore dei sistemi Wi-Fi da avere all'interno delle abitazioni.

Google Nest WiFi Pro in offerta a 169€ su Amazon

Con il nuovo dispositivo Google Nest ottieni uno dei migliori router per la rete Wi-Fi. Come principale punto di forza segnaliamo il supporto al Wi-Fi 6E, grazie al quale è 2 volte più veloce di un sistema mesh Wi-Fi 6. Inoltre, grazie alla presenza di tre bande - 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz - si ha la possibilità di gestire un numero più alto di dispositivi.

L'altro vantaggio è quello di guadagnare una rete più smart con connessioni più affidabili. In completa autonomia, senza cioè nessuna azione richiesta da parte nostra, è in grado di gestire in maniera attiva la rete al fine di offrire una velocità sempre elevata, oltre a privilegiare quelle che sono le attività che richiedono una maggiore larghezza di banda, tra cui le videochiamate e le sessioni di gaming più intense.

Google Nest WiFi Pro è in offerta al nuovo minimo storico di 169 euro su amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, ciò significa che gli abbonati a Prime non pagano nulla per le spese di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.