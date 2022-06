GNOME: in arrivato una migliore integrazione tra Mutter e Wayland

Il team di coder GNOME, il noto desktop environment open source utilizzato come ambiente desktop di riferimento da numerose distribuzioni Linux, ha in programma una serie di miglioramenti ed aggiornamenti dedicati a Mutter, ovvero il compositing window manager, cioè quel programma del sistema che gestisce la posizione delle finestre e i loro confini, di riferimento del progetto.

In particolare dovrebbero arrivare a breve delle patch che consentiranno una migliore integrazione con il display server Wayland, ovvero quel componente software che si occupa di amministrare gli input/output dell'utenti tra la distribuzione e le periferiche hardware oltre a fornire la base per l'esecuzione del rendering 2D/3D della GUI (Graphical User Interface).

Nello specifico i developer di GNOME stanno eseguendo un importante lavoro di code restructuring cosi da poter eseguire il build delle prossime release di Mutter, e dell'interno ambiente grafico, senza alcun tipo di dipendenza dall'ormai vetusto display server Xorg e quindi rimuovendo anche il layer di compatibilità XWayland. Questo comporterà sicuramente un miglioramento prestazionale generale di GNOME ed una migliore user experience per le sessioni con Wayland.

A rendere note tali novità al pubblico di appassionati ed ai vari mantainer è stato il contributor Bilal Elmoussaoui tramite una serie di commint pubblicati sul ramo di sviluppo di Mutter. Proprio tramite le patch proposte dal developer è possibile avviare Mutter, e di riflesso anche l'intera sessione di GNOME, in modo totalmente indipendente da Xorg e XWayland.

Malgrado Wayland sia già adottato di default da decine di distribuzioni Linux, anche perché tale progetto è già maturo da diversi anni, il completo pensionamento dell'ormai obsoleto Xorg è ancora lontano e richiederà parecchio tempo. Infatti, anche se tutti i produttori di GPU (Graphics Processing Unit) offrono dei driver per Linux specifici per Wayland, esistono ancora numerosi programmi e videogiochi che necessitano di Xorg, o del layer XWayland, per poter essere avviati correttamente.