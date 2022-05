GNOME 42.1: introdotto un miglior supporto per i pacchetti Flatpak

Il team di developer GNOME ha annunciato la disponibilità di una nuova minor release di tale ambiente grafico open source basato sulle librerie GTK+. GNOME 42.1 è una build ricca di novità interessanti pensate per migliorare l'esperienza utente del desktop environment. Una delle migliorie di maggiore rilievo riguarda il supporto ai pacchetti Flatpak ed ai Flathub repository, che adesso possono essere gestititi al meglio tramite la GUI (Graphical User Interface) del sistema. I coder hanno migliorato la gestione delle lingue RTL (Right-to-Left) e la UI (User Interface) di Nautilus, il file manager di riferimento del progetto, con l'aggiunta della funzionalità di HighContrast style.

In GNOME 42.1 troviamo un GNOME Control Center rinnovato grazie all'implementazione di diversi bugfix per quanto riguarda la gestione dei display connessi al sistema e delle VPN (Virtual Private Network). Sono state inserite anche della patch per sistemare la gestione degli account utente e dei device Wacom.

Sempre su GNOME 42.1 l'applicativo del calendario, chiamato GNOME Calendar, ha ricevuto un nuovo chooser widget per selezionare la data mentre la GNOME Connections app adesso dispone della feature di resize e massimizzazione della UI, cosi da poter gestire al meglio le varie connessioni. Novità anche per il riproduttore multimediale GNOME Music, che ora è stato dotato della funzionalità di shuffle, cosi da poter avviare delle riproduzioni casuali delle proprie playlist, e di una migliore gestione delle art cover durante lo scrolling dei contenuti.

In tale build troviamo un aggiornamento per il GNOME Text Editor, l'editor di testo di riferimento dell'ambiente grafico, a cui sono state aggiunte varie opzioni dentro il pannello di dialog styling e gli zoom control per controllare l'ingrandimento della pagina. Anche GNOME Logs ha ricevuto vari update, come ad esempio: la dark mode, il supporto agli angoli spuntanti della finestra come gli altri software di GNOME Shell e la funzione di apertura diretta dei journal file.