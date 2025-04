Gmail introduce la funzione "Gestisci iscrizioni" per semplificare la gestione delle newsletter

Finalmente una rivoluzione per la gestione delle newsletter su Gmail: grazie a una nuova funzionalità, ora è possibile avere il controllo completo delle iscrizioni con un semplice tocco. L’obiettivo è dire addio al caos delle email indesiderate e offrire agli utenti una soluzione concreta per mantenere la propria casella di posta ordinata.

La nuova funzione, chiamata “Gestisci iscrizioni”, è stata progettata per semplificare la gestione email, consentendo agli utenti di avere una visione chiara e immediata di tutte le mailing list a cui sono iscritti. Disponibile nell’ultima versione dell’app per Android, questa novità organizza le iscrizioni in categorie basate sulla frequenza di ricezione delle email, rendendo il processo di disiscrizione rapido e intuitivo.

Questa funzionalità è stata inizialmente individuata a gennaio da AssembleDebug e ora è ufficialmente implementata nella versione 2024.04.07.622678535 dell’app. Gli utenti possono accedervi direttamente dalla barra laterale di Gmail, dove troveranno una pagina dedicata che elenca tutte le loro iscrizioni. Le mailing list sono classificate in base al numero di messaggi ricevuti trimestralmente: meno di 10, tra 10 e 20, e più di 20. Questo sistema permette di identificare rapidamente le iscrizioni più frequenti e agire di conseguenza.

Un processo più intuitivo

Ogni iscrizione è accompagnata dal logo del mittente e da un’opzione per disiscriversi con un solo clic. Questo rappresenta un miglioramento significativo rispetto al tradizionale pulsante “Annulla iscrizione”, già presente in passato ma meno pratico. Con questa nuova funzione il processo diventa più semplice e immediato, offrendo agli utenti un controllo maggiore sulla propria casella di posta.

Sebbene la funzionalità sia ancora in fase di perfezionamento, alcuni utenti hanno già iniziato a notarla sui propri dispositivi durante i test condotti da Google. Tuttavia, in molti casi, la pagina risultava vuota, suggerendo che il lancio ufficiale completo potrebbe essere imminente. Questa fase di test dimostra l’impegno dell’azienda nel garantire un’esperienza d’uso ottimale prima del rilascio definitivo.

Questa innovazione si inserisce in un più ampio programma di miglioramenti che Google sta implementando per rendere la gestione email meno stressante, soprattutto per coloro che si sentono sopraffatti dalle comunicazioni promozionali. Grazie a "Gestisci iscrizioni", gli utenti possono finalmente riprendere il controllo della propria casella di posta elettronica, eliminando le newsletter non desiderate in pochi secondi.