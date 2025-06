GitLab 18 con AI Code Assistance

Con la versione 18.0 GitLab arricchisce la sua piattaforma DevSecOps self-hosted introducendo nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per i livelli "Premium" e "Ultimate". L'obiettivo è quello di offrire agli sviluppatori dei flussi di lavoro AI-native in modo da porsi come alternativa ai principali competitor come GitHub Copilot e migliorare la produttività grazie ai suggerimenti di codice, ad una chat in ambiente di sviluppo e all'analisi automatica dei sorgenti.

Le nuove funzionalità di GitLab 18

GitLab 18 presenta un'integrazione profonda con le funzionalità di AI, non più tramite semplici add-on opzionali ma come parte fondamentale del workflow. Tali novità risolvono alcuni problemi pratici come la comprensione del codice e la revisione automatizzata, ciò grazie a una visione contestuale più ampia delle modifiche nelle merge request. L'AI ora analizza tutte le differenze così come i file coinvolti e riduce i suggerimenti errati con una maggiore efficacia nelle review.

La funzionalità GitLab Duo lavora direttamente nell'IDE ed evita continue modifiche di contesto. Tale integrazione risponde ad una richiesta sempre più diffusa di strumenti AI che si inseriscano senza frizioni nei processi esistenti, dove servono realmente.

Novità per la sicurezza

Tra le altre novità troviamo il Repository X-Ray ora disponibile anche in ambienti self-hosted. Le aziende possono sfruttare workflow assistiti dall'AI senza dover migrare il codice sul Cloud, questo per rispondere alle esigenze di sicurezza di molte realtà enterprise. Alcuni miglioramenti per le prestazioni sono stati poi apportati grazie al caching dei prompt AI che non viene mai archiviato su disco per una maggiore tutela della privacy.

L'ultima release introduce un tracciamento delle vulnerabilità più dettagliato, scanner di sicurezza più flessibili e autorizzazioni granulari per i job token (funzionalità attualmente in beta). Amministratori e utenti beneficiano anche di una gestione avanzata delle sessioni, del supporto ai certificati SAML SHA256 e di una protezione dalla cancellazione dei dati ora estesa a tutti i livelli.

È però utile segnalare che per le modifiche più rilevanti, come il supporto a PostgreSQL 16, GitLab consiglia di valutare l'upgrade in attesa di possibili correzioni nella versione 18.1.