git-bug: bug tracker per git

git-bug è un bug tracker per git, uno dei DVCS (Distributed Version Control System) più utilizzati al mondo per lo sviluppo software in ambito collaborativo nonché frutto della mente prolifica di Linus Torvalds, il papà del kernel Linux.

Le funzionalità di git-bug

git-bug ha il vantaggio di essere completamente integrato in git, tutto quello che serve per utilizzarlo è un repository. Si tratta inoltre di una soluzione distribuita utilizzabile anche in modalità offline, tutto il lavoro fatto verrà risincronizzato una volta tornati online. Quando attivo non aggiunge alcun file al progetto su cui lo si sta impiegando e permette di listare e aprire i bug in pochi millisecondi.

Il bug tracker si integra con qualsiasi tipo di interfaccia utente (CLI, Terminale UI, Web based..) e permette di importare o esportare dati su e da piattaforme dello stesso tipo.

Compatibilità e installazione

Come precisato dallo sviluppatore del progetto, git-bug non è più in fase di proof of concept ma non può essere ancora considerato del tutto stabile. Attualmente sono ancora in fase di sviluppo sia i bridge e la UI da Terminale (entrambi basati su GO) che l'interfaccia Web (basata su Typescript, React e GraphQL).

Per quanto riguarda la compatibilità con le varie piattaforme, sono disponibili i binari precompilati e i package per Windows, Linux (Archlinux e NixOS), macOS (installazione con Homebrew) e FreeBSD. È possibile anche la compilazione da git ma si tratta di una feature ancora instabile.

Per quanto riguarda i brige, dal punto di vista dell'importazione e dell'esportazione abbiamo un supporto quasi completo a Github, Gitlab e Jira, mentre appare molto limitato quello per Launchpad.

L'istruzione:

git bug termui

Permette di avviare un terminale interattivo con il quale visualizzare ed editare i bug. È invece possibile lanciare l'interfaccia Web based tramite il comando:

git bug webui

Tale UI è stata pacchettizzata nello stesso binario del git-bug ed è in grado di restituire contenuti statici tramite il localhost accessibile via server HTTP.