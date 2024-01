Gioca al meglio con una VPN a un costo inferiore a 2 euro al mese

Sono numerosi i vantaggi che una VPN offre agli utenti appassionati di gaming. Uno dei più importanti è la larghezza di banda senza limiti, grazie alla quale è possibile prevenire le restrizioni del provider di rete nazionale ed eliminare i fastidiosi rallentamenti che si verificano puntualmente durante le sessioni di gioco.

Con Atlas VPN si ha l'opportunità di usufruire di questi e altri vantaggi a meno di 2 euro al mese, grazie alla promozione di fine anno valida ancora oggi: sono sufficienti 1,54 euro al mese per sottoscrivere il piano di 2 anni, per effetto dell'86% di sconto sul prezzo di listino, a cui si aggiungono 6 mesi extra in regalo.

Gioca al massimo delle tue possibilità con una VPN

A seguire tutti i vantaggi di Atlas VPN per il gaming:

server VPN ottimizzati : hai a disposizione centinaia di server ottimizzati per ridurre lag e ping, in modo da beneficiare di un'esperienza di gioco ai massimi livelli;

: hai a disposizione centinaia di server ottimizzati per ridurre lag e ping, in modo da beneficiare di un'esperienza di gioco ai massimi livelli; accesso a tutte le sezioni del gioco : indipendentemente da dove giochi, hai la possibilità di superare le eventuali restrizioni geografiche e avere l'accesso a sezioni del gioco di solito indisponibili nel nostro Paese;

: indipendentemente da dove giochi, hai la possibilità di superare le eventuali restrizioni geografiche e avere l'accesso a sezioni del gioco di solito indisponibili nel nostro Paese; risparmio sull'acquisto : oltre a giocare di più puoi spendere meno, approfittando dei server VPN dislocati nei Paesi più poveri del mondo dove i prezzi dei giochi venduti nelle piattaforme digitali sono inferiori ai nostri;

: oltre a giocare di più puoi spendere meno, approfittando dei server VPN dislocati nei Paesi più poveri del mondo dove i prezzi dei giochi venduti nelle piattaforme digitali sono inferiori ai nostri; maggiore sicurezza contro i cybercriminali: la navigazione in totale anonimato ti aiuterà a contrastare al meglio gli eventuali attacchi DDoS portati avanti dagli hacker.

Il piano di 2 anni di Atlas VPN è in offerta a 1,54 euro al mese per i primi 24 mesi, insieme a 6 mesi aggiuntivi gratis. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso totale entro 30 giorni.

