GIMP 3.0 arriverà a breve con nuove funzionalità

Il team di GIMP ha condiviso alcune entusiasmanti novità sulla tanto attesa release di GIMP 3.0. La prima release candidate è infatti ormai in dirittura d’arrivo. GIMP 3.0 RC1 è completo al 96% e non ci saranno più modifiche nel testo. Ciò consentirà ai traduttori di concentrarsi sulle traduzioni finali. Uno dei punti principali del lavoro degli sviluppatori è la finalizzazione dell'API, che ha visto numerose modifiche "dirompenti", con l'aggiunta di nuove funzionalità e il miglioramento di quelle esistenti. L'API rimarrà stabile per tutti gli aggiornamenti futuri. Il supporto migliorato per la creazione di GUI di plug-in è un miglioramento notevole. Tale funzionalità è ora accessibile a tutti i linguaggi supportati, incluso Python. Ciò apre più possibilità per gli sviluppatori in generale.

Un altro aggiornamento significativo è il continuo sforzo per completare il progetto "color space invasion". L'obiettivo è garantire che lo spazio colore e le informazioni del profilo siano coerenti in tutti gli aspetti di GIMP, dalla tela all'interfaccia utente. Il team di GIMP ha anche fatto grandi passi avanti nel migliorare l'editing non distruttivo. Da quando i filtri non distruttivi sono stati introdotti nella versione 2.99.18, il feedback dei primi utenti è stato molto positivo. Sono stati risolti molti bug e sono stati apportati miglioramenti alla stabilità. Inoltre, questi filtri non distruttivi sono ora supportati su gruppi di livelli. Ciò consente agli utenti di aggiungere filtri di regolazione, come Luminosità-Contrasto, a interi gruppi di livelli, semplificando il processo di editing.

GIMP 3.0: le altre novità in arrivo con la prossima versione

Con GIMP 3.0 anche la famiglia di librerie GIMP (ctx, babl e GEGL) ha visto dei miglioramenti. Ad esempio, ctx, una libreria di rendering e serializzazione vettoriale 2D, è diventata più portabile ed efficiente. Il motore di conversione del colore (babl) e il framework di elaborazione dei pixel basato su grafici (GEGL) sono invece rimasti stabili. Inoltre, il team ha lavorato duramente per migliorare il processo di compilazione di GIMP su tutte le piattaforme, incluse le distribuzioni Windows e Flatpak. È inoltre in programma un aggiornamento per una migliore integrazione con Microsoft Store e una nuova versione AppImage di GIMP. Inoltre, è stata migliorata anche l'integrazione con il famoso software di elaborazione delle foto raw Darktable. Oltre a tutte queste nuove funzionalità, le correzioni di bug sono state un obiettivo significativo. Il team ha lavorato instancabilmente per risolvere sia i nuovi bug che i problemi di vecchia data.

In conclusione, con solo pochi ritocchi finali rimasti, GIMP 3.0 è quasi pronto per la sua prima release candidate (RC1). Alla luce di ciò, gli sviluppatori invitano gli utenti a provare la versione 2.99.18, disponibile qui come app Flatpak per utenti Linux, che fornisce un'anteprima di ciò che arriverà nella versione 3.0. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'annuncio sul sito web del progetto.