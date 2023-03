Gemokrt 1300M chiavetta Wi-fi: ora in OFFERTA su Amazon a 13,99 Euro

La connessione internet è ciò che fa girare il mondo moderno, assoluta e indispensabile come non mai, viene utilizzata per qualsiasi cosa, dal lavoro alla vita quotidiana. Per questo motivo si sono diffusi nel mercato degli apparecchi per fare in modo che questa arrivi e sia a disposizione anche per degli apparecchi che non possiedono funzionalità di rete di deafult, come PC di vecchia data o PC fissi che non dispongono di wifi. Aziende come Gemokrt quindi si impegnano nella creazione di chiavette Wi-fi, come la 1300M di cui vi parliamo.

Ebbene, se avete bisogno proprio di un apparecchio simile, sappiate che da oggi potrete acquistare in offerta su Amazon la chiavetta WiFi Gemokrt 1300M a soli 13,99€, con uno sconto del 18% sul prezzo di listino.

Chiavetta WiFi Gemokrt 1300M: connettersi subito

Questo dispositivo dispone di 2 pezzi antenne WiFi a lungo raggio 5dBi, che assicurano una connessione WiFi con una portata estesa e una stabilità superiore. Ovviamente è compatibile con desktop, laptop, PC. Sfrutta poi una tecnologia Bi Dual Band, scegliete tra la banda da 2,4 GHz (300 Mbps) o 5 GHz (867 Mbps).

Per utilizzare la chiavetta WiFi Gemokrt 1300M dovrete collegarla al vostro dispositivo tramite USB. Sarà tuttavia necessario prima installare i driver dal mini disc o scaricarli dal sito apposito, quindi assicuratevi di farlo per attivare in modo corretto il funzionamento della chiavetta.

