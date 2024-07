Apple potrebbe integrare Gemini su iOS e iPadOS in autunno

Apple ha recentemente svelato i suoi piani per integrare l’intelligenza artificiale sui suoi dispositivi. Al momento, l’unica certezza è l’arrivo di ChatGPT su iOS e iPadOS. Tuttavia, la situazione potrebbe presto cambiare. Come rivelato da Mark Gurman, analista di Bloomberg, nella sua newsletter Power On, l’azienda di Cupertino dovrebbe annunciare in autunno un nuovo accordo per integrare l’AI di Google Gemini nei suoi sistemi. Questo chatbot potrebbe infatti fare il suo debutto su iPhone e iPad con i prossimi sistemi iOS 18 e iPadOS 18. Craig Federighi, capo del software Apple, ha addirittura accennato ad un accordo con Google poco dopo la fine del keynote. Oltre a Gemini, Cupertino potrebbe annunciare anche l’arrivo di Claude di Anthropic su iOS (probabilmente anche in autunno). Per quanto riguarda Llama di Meta, questo non dovrebbe ancora far parte dei piani, poiché meno potente degli altri.

Apple: in futuro l’azienda potrebbe lanciare il proprio modello AI

L’integrazione dei chatbot non è l’unica novità in arrivo. In autunno dovrebbe essere annunciato anche la beta di Apple Intelligence. Secondo quanto riferito, Apple vuole rendere l’intelligenza artificiale una strada per profitti diretti, non solo come un insieme di funzionalità volte a spostare i prodotti hardware. Gurman suggerisce che la società “potrebbe eventualmente” implementare funzionalità di Apple Intelligence solo in abbonamento. Tuttavia, non è ancora chiaro se e quando ciò possa avvenire. Nel frattempo, l’analista sottolinea che Apple riceverà comunque almeno un po’ di soldi dall’IA quando ridurrà gli acquisti in-app sulle iscrizioni agli abbonamenti ai chatbot dei suoi partner AI.

L’arrivo di servizi di intelligenza artificiale di terze parti su iPhone e iPad potrebbe comunque essere soltanto temporaneo. Nel prossimo futuro Apple potrebbe infatti lanciare un proprio sistema di intelligenza artificiale generativa. Tuttavia, l’azienda di Cupertino non si è ancora sbilanciata in merito e, prima che ciò accada, potrebbero ancora passare molti anni.