Gemini Code Assist: l'assistente al codice di Google

Gemini Code Assist è un assistente al coding che Google ha presentato nelle scorse ore in occasione dell'evento Cloud Next 2024. Basato sulla famiglia dei modelli generativi Gemini della stessa Big G, Code Assist si presenta come un'alternativa a GitHub Copilot. La piattaforma di AI dedicata da Microsoft agli sviluppatori e ai programmatori. Non si tratta comunque di una novità completa in quanto rappresenta l'evoluzione del progetto Duet AI che venne rilasciato tramite Google Cloud come assistente integrabile in diversi IDE tra cui IntelliJ e Visual Studio Code.

Caratteristiche di Gemini Code Assist

L'ultima creatura di Mountain View funziona in modo simile al suo predecessore in quanto potrà essere integrato come estensione degli editor più utilizzati. Ciò con lo scopo di garantire workflow più fluidi e produttivi tramite l'automatizzazione supportata dall'AI. Almeno per il momento parliamo di una piattaforma pensata per l'uso in ambito in aziendale. Per questo motivo deve essere considerata una competitor di GitHub Copilot Enterprise concepita per integrarsi in tutto il ciclo di vita dello sviluppo di progetti in contesti collaborativi.

App development news from #GoogleCloudNext: Gemini Code Assist, code customization, and more! Learn more about the new solutions to enhance developer productivity with #generativeAI, and make it easier to create your own gen AI apps on Google Cloud → https://t.co/AKGy9VqwEH pic.twitter.com/SkDwJc9lLn — Google Cloud (@googlecloud) April 9, 2024

Alla base di Code Assist vi è l'LLM (Large Language Model) Gemini 1.5 Pro. Quest'ultimo è stato implementato a partire da un'architettura Transformer con 137 miliardi di parametri. La sua finestra di contesto è inoltre pari a ben 1 milione di token contro quella della versione standard che non supera i 128 mila token (comunque 4 volte superiore a quella di Gemini 1.0.). Tali caratteristiche gli permettono di fornire risposte più accurate sia nel fornire suggerimenti che in fase di generazione, completamento, revisione e correzione del codice.

Anche per lo sviluppo in locale

Uno dei vantaggi di Gemini Code Assist risiede nel fatto che esso non è uno strumento destinato unicamente all'utilizzo in Cloud. Può essere infatti integrato facilmente in progetti sviluppati localmente. Da notare che fra le aziende che hanno collaborato e collaborano alla sua implementazione vi è anche Stack Overflow, piattaforma considerata un'autorità nell'assistenza agli sviluppatori.