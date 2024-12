Gemini Advanced: modello Gemini-Exp-1206 disponibile sul web

Grandi novità in arrivo per gli utenti di Gemini Advanced. In un recente annuncio, l’azienda di Mountain View ha rivelato che gli abbonati a questo piano possono ora provare Gemini-Exp-1206 in prima persona. Come ricorda la stessa Google nel suo blog, si tratta di una versione sperimentale del modello “con prestazioni notevolmente migliorate su attività complesse come codifica, matematica, ragionamento e istruzioni da seguire”. Già nei giorni scorsi, Big G aveva rilasciato la versione sperimentale di Gemini 2.0 Flash, modello leggero, ma con alcune funzionalità potenti. Adesso, la versione Gemini-Exp-1206 offrirà performance maggiori e sarà capace di competere con ChatGPT in alcune delle categorie più difficili. Questo modello di Google è infatti attualmente in cima alla classifica dei migliori LLM secondo Chatbot Arena. Il prodotto Google ha già superato ChatGPT 4.0 (a novembre 2024) su più domini, e ciò può mettere in allarme i piani alti di OpenAI.

Gemini Advance: come accedere a Gemini-Exp-1206

Gli utenti di Gemini Advance potranno accedere al nuovo Gemini-Exp-1206 tramite il menu a discesa del modello Gemini sul web. Naturalmente, bisogna chiarire che, trattandosi ancora un'anteprima iniziale, potrebbero essere presenti numerosi bug, malfunzionamenti vari e limitazioni. Infatti, al momento non sono disponibili informazioni in tempo reale. Inoltre, non sarà compatibile con alcune funzionalità Gemini nel suo stato sperimentale.

Ad oggi, Gemini Advanced ha dato agli abbonati accesso ai modelli 1.0 Ultra e 1.5 Pro. Pertanto, è possibile che Gemini-Exp-1206 sia il modello 2.0 Pro o superiore. Google ha affermato di aspettarsi altre dimensioni del modello Gemini 2.0 a gennaio, quando 2.0 Flash raggiungerà la disponibilità generale per gli sviluppatori. Tuttavia, attualmente non vi sono notizie certe in merito ad una possibile data di rilascio a livello globale. Infine, è bene ricordare che Gemini Advanced è accessibile soltanto tramite abbonamento a Google One AI Premium, al prezzo di 19,99 al mese.