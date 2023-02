Galaxy Watch 4 di Samsung a meno di 120 euro su Amazon!

Se stai cercando uno smartwatch che costi poco e che sia qualitativamente ben costruito, allora il Galaxy Watch4 di Samsung è il dispositivo che fa per te, e puoi trovarlo ora su Amazon a soli 119,97€.

Il touch è fluido e reattivo grazie al processore Exynos W920. Samsung afferma che il chip da 5 nm offre prestazioni maggiori del 20 percento e prestazioni grafiche 10 volte migliori rispetto all'Exynos 9110 di Watch3. Per quanto riguarda la memoria, possiede 1,5 GB di RAM (un aumento del 50% rispetto al modello dell'anno scorso) e 16 GB di memoria interna (fino a da 8GB).

In termini di durata e affidabilità, l'orologio è stato valutato 5ATM e IP68, il che significa che è impermeabile fino a una profondità di 150 metri per 10 minuti e può resistere a polvere, sporco e sabbia. Soddisfa anche lo standard militare MIL-STD-810G, quindi non dovrebbe avere problemi a resistere a cadute, temperature estreme, urti, vibrazioni, bassa pressione o alta quota.

Il Watch4 ha un design semplice e minimale ed è disponibile nel formato da 40 mm o 44 mm. Entrambe le taglie sono disponibili in nero, argento o rosa; il modello più piccolo è disponibile anche in oro rosa mentre quello più grande è disponibile anche in verde scuro.

Il Watch4 fa tutto ciò che il modello Classic può fare, ma è realizzato in alluminio anziché in acciaio inossidabile e ha una lunetta digitale anziché fisica. Offre notevoli aggiornamenti rispetto a Watch3, tra cui un processore più veloce per uno scorrimento più fluido, un display a risoluzione più elevata per immagini più nitide, memoria espansa per la musica e l'archiviazione delle app, oltre ad un sensore in grado di misurare il grasso corporeo e la capacità di monitorare il "russare".

