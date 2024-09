Furto di password: evitalo con questo tool in offerta

La sicurezza online è un tema scottante. Tra conti correnti e account vari, il pericoloso fenomeno del furto di password è sempre presente. Ovviamente, riguarda soltanto chi continua a usare password come "123456", “password” o “qwerty”.

Prendiamo "123456": è ancora tra le password più usate al mondo, nonostante gli avvertimenti. I cybercriminali cercano spesso di entrare negli account degli utenti usando questa combinazione di numeri. Se anche tu usi una password del genere, rischi che i tuoi account vengano hackerati. Per evitarlo, devi creare password molto complesse oppure usare un password manager come NordPass.

Proteggiti dal furto di password con NordPass

NordPass è attualmente in offerta, e ti costa soltanto 1,39 euro al mese per i primi due anni. In pratica, risparmi oltre 40 euro in 24 mesi. Inoltre hai 3 mesi aggiuntivi gratuiti e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come lavora NordPass? Identifica le password deboli e già utilizzate, compila i campi in automatico e tiene traccia dei dispositivi collegati. Ottimo strumento è il generatore di e-mail fake, molto utile quando devi registrarti sui siti web che non ispirano tanta fiducia. Altri vantaggi? Puoi caricare in sicurezza fino a 3GB di documenti e usare l'analisi del web per individuare violazioni dei dati.

Con queste caratteristiche eccezionali, NordPass è di certo uno dei punti di riferimento per la gestione delle password. Con la garanzia di rimborso di 30 giorni, sei libero di ripensarci. Ma, una volta provato, non riuscirai più a farne a meno.

È ora di reagire e metterti al riparo dagli attacchi informatici e dal furto di password. Non lasciare che i tuoi dati personali diventino il bottino di qualche cybercriminale. Entra subito nella pagina dedicata di NordPass tramite il bottone qui sotto e approfitta dell'offerta.

