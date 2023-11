Fulmineo e ampio: SSD Samsung da 500GB in MAXI SCONTO

L'unità a stato solido Samsung da 500 GB rappresenta una soluzione affidabile e performante per l'archiviazione digitale nei desktop. Con una capacità generosa, questo dispositivo presenta un fattore di forma disco rigido da 2,5 pollici, garantendo una facile integrazione nei sistemi desktop.

Utilizzando l'interfaccia Serial ATA-600 e la tecnologia di connettività SATA, offre prestazioni veloci e affidabili, raggiungendo il massimo di velocità sequenziale dell'interfaccia SATA con letture e scritture a 560/530 MB/s.

Un elemento distintivo è la crittografia hardware, che aggiunge uno strato di sicurezza ai dati archiviati, particolarmente importante per la protezione di informazioni sensibili. Progettato specificamente per desktop, questo SSD Samsung si presenta con un elegante colore nero, con dimensioni compatte che ne facilitano l'integrazione.

Dunque, questo SSD in particolare offre una combinazione di capacità di archiviazione considerevole, velocità elevate e sicurezza avanzata dei dati attraverso la crittografia hardware. La sua progettazione nera e compatta la rende non solo una scelta funzionale ma anche stilisticamente gradevole per migliorare le prestazioni di archiviazione nei sistemi desktop. Con questa unità, Samsung continua a confermarsi come un leader nell'offerta di soluzioni di memoria affidabili e all'avanguardia.

La promo di oggi, su Amazon, prevede uno sconto del 20% sull'SSD di casa Samsung, prezzo finale 48,21€. Un'offerta assolutamente da non lasciarsi scappare per chi cerca un device affidabile e di qualità.