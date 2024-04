Friggitrice ad aria Ariete piccola e compatta in MEGA SCONTO

Usare una friggitrice ad aria è molto utile per cucinare dei prodotti ottenendo un effetto fritto ma senza l'utilizzo d'olio e oggi, su Amazon, viene applicato un mega sconto del 32% sulla friggitrice ad aria Ariete in formato mini che viene venduta a 43,99€.

Offertissima: sconto del 32% sulla friggitrice ad aria mini di Ariete

La friggitrice ad aria Ariete mini offre la possibilità di gustare deliziose fritture senza l'aggiunta di grassi aggiuntivi, grazie alla cottura ad aria calda che permette di preparare i tuoi piatti preferiti con un solo cucchiaio d'olio. Questo metodo di cottura permette di ottenere fritti croccanti e gustosi, ma con una quantità di grassi significativamente ridotta, rendendo i tuoi pasti più leggeri e salutari.

Ideale per serate fra amici o per preparare gustose mini-porzioni di assaggi e contorni, l'Airy Fryer Mini offre un cestello da 2 Litri con rivestimento antiaderente e può raggiungere una temperatura massima di 200°C, garantendo una cottura rapida e uniforme per risultati ottimali.

Il formato super compatto di questo elettrodomestico lo rende perfetto per chi dispone di poco spazio in cucina, ma non vuole rinunciare alla praticità e alla versatilità di una friggitrice ad aria.

Con un design salvaspazio, questa friggitrice si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, consentendo di preparare ricette sfiziose per carne, pesce e verdure senza rinunciare al gusto. Grazie alla sua versatilità, l'Airy Fryer Mini consente di cuocere, arrostire e grigliare una varietà di alimenti, il tutto con un 80% di grassi in meno, rispetto ai metodi di cottura tradizionali.

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente uno sconto del 32% sulla friggitrice ad aria Ariete in formato mini: prezzo totale d'acquisto di 43,99€.

