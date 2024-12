FreshRSS 1.25 ottimizza l’UX e offre supporto database migliorato

Il team di FreshRSS ha appena svelato la versione 1.25 del suo popolare aggregatore di feed RSS self-hosted, che include molti miglioramenti e nuove funzionalità. Una delle modifiche maggiori è che FreshRSS ora richiede PHP 8.1+. Inoltre, la nuova versione è ora allineata con le versioni di database più recenti, che impongono PostgreSQL 10+, MariaDB 10.0.5+ o MySQL 8+. Tra le altre novità, la più significativa di FreshRSS 1.25 è forse la ricerca regex, che consente un potente filtraggio tramite espressioni regolari. Mentre alcune sintassi regex avanzate possono differire a seconda del database utilizzato, le azioni di filtro di FreshRSS continuano a basarsi sulla sintassi PHP PCRE2. Questa funzionalità è particolarmente utile per ricerche complesse e cura avanzata dei contenuti, rendendo l'esperienza di lettura più efficiente.

Inoltre, la ricerca di contenuti diventa ancora più versatile con l'introduzione di operatori di ricerca dinamici, come nell'esempio "search:UserQueryA date:P1d". Questi operatori offrono agli utenti un modo semplice per indirizzare intervalli di tempo o tipi di contenuto specifici. Un altro punto forte è la modalità feed con notazione a punti HTML+XPath+JSON, che estrae in modo intelligente informazioni strutturate dall'interno del contenuto HTML. Per migliorare le prestazioni e aderire alle best practice, FreshRSS ora supporta intestazioni di risposta HTTP come "Cache-Control: max-age" e "Expires".

FreshRSS 1.25: le altre novità della versione aggiornata

Questo aggiornamento aumenta anche la compatibilità del server e ottimizza la memorizzazione nella cache, assicurando che i feed vengano aggiornati in modo più controllato. Inoltre, le nuove policy di unicità e le euristiche aiutano a ridurre il fastidio degli articoli duplicati quando gli editori forniscono ID di articoli imperfetti o incoerenti. Inoltre, per gli utenti che desiderano un maggiore controllo sulla propria esperienza di lettura, il team di sviluppo ha introdotto un'opzione per contrassegnare automaticamente i nuovi articoli come letti se esiste un titolo identico nella stessa categoria. Un'altra caratteristica utile è la capacità di rimuovere elementi HTML specifici tramite selettori CSS. Ciò vale anche per gli articoli che non utilizzano il contenuto completo, ripulendo così i feed disordinati.

Naturalmente, questa nuova versione aggiorna anche l'interfaccia utente. FreshRSS 1.25 aggiunge una nuova funzionalità UI per scaricare il database SQLite di un utente, o un'esportazione SQLite generata dall'interfaccia della riga di comando. Le opzioni di lettura migliorate consentono di mostrare gli articoli non letti insieme ai preferiti. Inoltre, una pagina di gestione degli abbonamenti aggiornata aumenta la chiarezza per gli utenti che gestiscono più feed o categorie. Nel frattempo, le strategie di distribuzione di Docker sono state perfezionate, allineando FreshRSS con versioni più moderne di PHP e Alpine Linux. E con l'integrazione rifattorizzata di SimplePie, gli appassionati possono aspettarsi un parsing dei feed migliorato, correzioni upstream e una migliore manutenibilità. Per una panoramica completa di tutte le modifiche, tra cui correzioni di bug, modifiche dell'interfaccia utente e miglioramenti del codice, è possibile consultare il changelog completo, pubblicato sulla pagina GitHub del progetto.