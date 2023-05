FOLLIA: smartwatch a META' PREZZO ora su Amazon

Questa è davvero un'offerta folle! Ora puoi acquistare su Amazon un fantastico smartwatch che ti offrirà prestazioni eccezionali e tante funzioni utilissime e pagarlo solamente 22 euro. Sì hai capito bene, solamente 22 euro. Questo

Questo grazie ad una promo cumulativa che unisce due scontistiche: uno sconto esclusivo Amazon del 48% e un coupon del 15%.

Orologio smartwatch multifunzione: un alleato nella tua quotidianità

Questo smartwatch include una serie di funzioni davvero utilissime: da quelle più pratiche relative all'activity tracker, ovvero contapassi, calorie e distanza, fino a fungere da cardiofrequenzimetro da polso, 25 modalità sportive, monitoraggio del sonno, calcolatrice, cronometro, timer, sveglia, previsioni del tempo, promemoria acqua, promemoria sedentarietà e controllo musica. Allo stesso tempo, ogni volta che ricevi sul tuo smartphone messaggi e notifiche, l'orologio vibrerà e potrai vedere quello che hai ricevuto senza prendere il telefono in mano.

Dotato di uno schermo da 1.69 pollici full touch TFT screen che ti garantirà un'eccellente qualità dell'immagine. Questo dispone di 6 livelli di luminosità che possono essere regolati e puoi visualizzare le informazioni chiaramente anche al sole. Dotato del sensore di bio-tracciamento ottico recentemente aggiornato, combinato con l'algoritmo intelligente della frequenza cardiaca AI, consente al fitness tracker di monitorare la tua frequenza cardiaca. Inoltre monitorerà automaticamente il sonno.

Lo smartwatch in questione presenta poi ben 25 allenamenti tra cui fitness, yoga, ciclismo, camminata, corsa. Connettiti al GPS del tuo telefono per monitorare il movimento, la distanza, le calorie bruciate e la forma fisica in tempo reale. L'orologio intelligente è compatibile con smartphone che utilizzano iOS 9.0/Android 5.0 o superiore, e Bluetooth 5.0 o superiore. Dotato di una batteria da 300 mAh, può funzionare per 7 giorni o rimanere in attesa per 60 giorni dopo la ricarica per due ore. Infine si tratta di un dispositivo impermeabile, puoi indossarlo durante il lavaggio delle mani, la doccia e sotto la pioggia.

Prendilo al volo ADESSO!

