FOLLIA: Mouse Wireless A SOLI 8 euro su Amazon

Ci rendiamo conto che può sembrare davvero una follia eppure è proprio cosi: oggi puoi acquistare su Amazon il mouse wireless LeadsiL e pagarlo solamente 8,15 euro grazie allo sconto del 32% Hai a disposizione tutta la comodità di lavorare senza fili sparsi per la scrivania ad un prezzo davvero piccolo piccolo.

Mouse wireless LeadsiL: super comodo e super economico

Il mouse wireless LeadsiL è dotato di 3 impostazioni DPI regolabili ovvero 800, 1200 e 1600. Questo mouse per computer ti offre un tracciamento preciso praticamente su qualsiasi tipo di superficie, con un pulsante DPI che aiuta a modificare la sensibilità al volo. Ideale per tutte le attività sia per il lavoro che per i giochi che per la navigazione in generale.

Non sarà necessario installare alcun tipo di driver, ti basterà collegare semplicemente il ricevitore USB al tuo laptop e il mouse inizierà subito a funzionare. La tecnologia wireless a 2,4 GHz fornisce una connessione potente e affidabile, efficace fino a 10 metri di portata. Tecnologia di tracciamento ottico avanzata con clic e reattività rapidi.

E ancora elevata durata e sospensione automatica. Test di battitura 5.000.000 volte per garantire la sua durata superiore. Maggiore durata della batteria con la modalità di risparmio energetico automatico dopo 1 minuto di inattività o la modalità di sospensione dopo 8 minuti di inattività. Ma non finisce perché questo mouse garantisce un click silenzioso e una sensazione davvero confortevole per la tua mano. Il mouse con un design classico con finitura anti-impronta offre alla tua mano il massimo supporto e comfort. Il pulsante silenzioso riduce i rumori del 90%. Questo lo rende ideale per ufficio, sala conferenze, bar, biblioteca, camera da letto e ovunque vorrai usarlo.

La sua compatibilità è davvero ampia, è compatibile con Windows XP, Vista, 7, 8 e 10 / Windows Vista / Windows Vista / Windows ME ecc., Adatto per desktop, laptop, PC, Macbook e altri dispositivi.

Acquista ora su Amazon il mouse wireless LeadsaiL e lo paghi solamente 8 euro. Approfittane subito!

