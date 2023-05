FOLLIA: cuffie Bluetooth a soli 10 euro su Amazon

Sei alla ricerca di un paio di cuffie Bluetooth? In effetti averne almeno un paio è molto utile per qualsiasi tipo di attività che si tratti di lavoro, studio, gioco o intrattenimento di altro genere. Abbiamo trovato un prodotto davvero interessante ad un prezzo praticamente assurdo. Grazie al duplice sconto, che ti permette di cumulare uno sconto del 33% + un coupon del valore di 9 euro, puoi acquistare su Amazon questo ottimo paio di auricolari e pagarlo solamente 10,99 euro.

Cuffie Bluetooth straeconomiche ma funzionali

Gli auricolari Bluetooth Wireless Godyse adottano un chipset professionale e sono dotati dell'ultimo Bluetooth 5,3. Questo ti garantisce una connessione più stabile, minore latenza e minor consumo energetico durante la trasmissione dei dati. Inoltre la distanza di trasmissione è maggiore. Trasmetti una codifica audio lossless di alta qualità, supporta la connessione simultanea degli auricolari sinistro e destro, che possono essere utilizzati indipendentemente.

Queste cuffie Bluetooth utilizzano altoparlanti da 13 mm e un eccellente codec audio Bluetooth. Dotate di riduzione del rumore ENC hanno 4 microfoni incorporati ad alta definizione che blocca efficacemente l'80% dei rumori di fondo. Garantiscono poi una qualità musicale stereo HI-FI superiore e un'alta risoluzione riconoscimento vocale e qualità delle chiamate anche in ambienti rumorosi.

Offrono ben 36 ore di riproduzione. Presente una custodia di ricarica con cavo di ricarica USB-C, per caricare completamente la custodia ricaricabile occorre solo 1 ora e mezza. Gli cuffie offrono 5-6 ore di musica, la custodia di ricarica portatile può fornirti ulteriori 30 ore riproduzione. È possibile controllare facilmente musica e telefoni tramite il pannello touch multifunzione degli cuffie wireless. Riproduci/metti in pausa la musica, regolare il volume, rispondi/termina una chiamata, traccia successiva/precedente e attiva assistente vocale. Quando vengono estratti dalla custodia di ricarica, gli auricolari bluetooth sport si accenderanno automaticamente e si collegheranno al dispositivo connesso più di recente.

Infine queste cuffie Bluetooth sono dotate di tecnologia impermeabile IPX6 nano-rivestita che le proteggere per esempio dal sudore e dalla pioggia durante l'esercizio o l'uso quotidiano. Sono progettate ergonomicamente per adattarsi perfettamente all'orecchio. Garantiscono il comfort delle orecchie durante l'uso e non si staccano facilmente.

Prendile ora, sono tue a soli 10,99 euro.

