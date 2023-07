FOLLIA Amazon per il mitico Xiaomi Book S da 12,4" (-43%)

Prima che sia tardi voglio subito dirti che questa offerta è destinata a durare pochissimo, quindi se non vuoi perderla devi essere veloce. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Book S a soli 399,99 euro, invece che 699,99 euro.

Ebbene sì, grazie a questo sconto del 43% oggi potrei risparmiare ben 300 euro sul totale. Inutile dire che questa promozione non potrà durare a lungo. Se fai presto ti porti a casa un tablet dalle prestazioni eccezionali a molto meno del suo prezzo originale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Xiaomi Book S: il prezzo è in caduta libera su Amazon

Questo tablet è dotato del potente processore Snapdragon 8cx Gen 2 di Qualcomm con processo di produzione a 7 nm e ben 8 GB di RAM a supporto. È dotato di Windows 11 ed è ottimizzato per tastiera, controllo touch e Smart Pen. Inoltre possiede un SSD da 256 GB che potrai espandere tramite microSD fino a 512 GB.

Ha un bellissimo e generoso display da 12,4 pollici con risoluzione WQHD nel quale potrai goderti i tuoi video preferiti. Offre colori vivaci e molto più realistici per un coinvolgimento incredibile. È dotato due potenti altoparlanti con audio stereo perfetti anche per ascoltare musica. Una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 5 MP. Inoltre è dotato di una super batteria in grado di durare oltre 13 ore con ricarica rapida da 65 W GaN.

Devi essere un fulmine perché questa è proprio un'offerta speciale e le unità disponibili a questo prezzo andranno via come il pane. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Book S a soli 399,99 euro, invece che 699,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.