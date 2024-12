FLASH 210 è la nuova offerta di Iliad a 9,99€ al mese per sempre

210 GB di traffico internet, minuti e SMS illimitati e, compresa nel prezzo, anche la rete 5G. Questa la nuova offerta a tempo di Iliad che può essere attivata con un costo di 9,99€ al quale aggiungere 9,99€ al mese per sempre. Attiva ora FLASH 210; l’offerta scade tra pochi giorni.

Cosa prevede FLASH 210

Iliad ha realizzato la nuova offerta FLASH 210 che comprende, come da tradizione dell’operatore francese, minuti e SMS illimitati in Italia e in Europa sia verso i numeri di rete fissa che quelli di rete mobile. Sono inclusi anche minuti illimitati per telefonate in oltre 60 Paesi internazionali. Per quel che riguarda la navigazione mobile in Italia sono disponibili 210 GB in 4G, 4G+ e 5G nelle aree raggiunte dalla rete 5G di Iliad e, ovviamente, per i dispositivi che supportano questa tecnologia.

Nel caso in cui venissero superati i 210 GB di traffico dati si può continuare a navigare a un costo di 0.90€/100MB. Il passaggio non avviene in automatico, quindi non ci sono costi nascosti, ma bisogna esprimere il proprio esplicito consenso per attivare questo tipo di tariffazione.

L’offerta FLASH 210 di Iliad comprende anche la funzionalità Mi richiami, la possibilità di utilizzare i GB compresi nel piano come hotspot, l’assenza dello scatto alla risposta, il controllo per il credito residuo, la segreteria telefonica e il supporto alla tecnologia VoLTE. È possibile richiedere la portabilità per usufruire dei vantaggi dell’offerta Iliad senza cambiare il proprio numero di telefono.

Una volta che si è sottoscritto l’abbonamento, con un’attivazione semplice e veloce che avviene completamente online (o presso gli store fisici), si ha la certezza, come da tradizione Iliad, che le condizioni previste dall’offerta FLASH 210 non cambieranno nel tempo e non si è vincolati da alcun obbligo o penale nel caso si decidesse di cambiare operatore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.