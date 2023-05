Fitbit Versa 4 a un PREZZO mai VISTO, oltre 60€ in MENO

Prima che tutto finisca voglio subito dirti che questa è una di quelle offerte da non perdere per nessun motivo. Durerà poco quindi devi essere veloce e bloccare il prezzo. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Fitbit Versa 4 a soli 169 euro, invece che 229,95 euro.

Questo è il prezzo più basso mai visto su Amazon, quindi per averlo a questa cifra devi correre. Goditi questo sconto del 27% e risparmia più di 60 euro sul totale. Inoltre questa offerta di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se sei un amante dello sport con questo smartwatch andrai a nozze.

Fitbit Versa 4 al prezzo più basso del Web

Fitbit Versa 4 è uno smartwatch pensato per gli amanti dello sport e in generale per chi vuole rimanere in forma. Infatti è dotato di oltre 40 modalità di allenamento che ti permettono di rimanere in salute e migliorare il tuo fisico. Può rilevare il battito del cuore, l'ossigeno nel sangue e la temperatura cutanea.

Avrai la possibilità di leggere i messaggi direttamente sul display e visualizzare le chiamate in arrivo. È anche dotato della funzione trova il mio telefono. Oltre a tutto questo non si può fare a meno di parlare dell'ottimo design sottile e leggero. Comodissimo da indossare anche mentre dormi. Infine, parlando di autonomia, possiede una batteria in grado di durare per oltre 6 giorni con una singola ricarica.

Insomma, se vuoi uno smartwatch dalle ottime prestazioni, compatibile con Android e iOS, oggi lo puoi avere a una cifra vantaggiosa. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo Fitbit Versa 4 a soli 169 euro, invece che 229,95 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.