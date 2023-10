Fitbit Versa 3 al MINIMO STORICO Amazon, ora in SCONTO del 47%

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di mettere al polso uno smartwatch eccezionale a molto meno del suo prezzo. Dunque non perdere tempo, vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello Fitbit Versa 3 a soli 122 euro, invece che 229,95 euro.

Proprio come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto esagerato del 47% che porta il prezzo al più basso di sempre. Inutile quindi ribadire quanto sia necessario fare veloce. Con questo smartwatch avrai praticamente un personal trainer sempre con te. È comodissimo, non fa sudare il polso e ha una batteria bella grande. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Fitbit Versa 3 a prezzo sciolto, adesso è da prendere

Se stavi aspettando l'offerta giusta per avere questo smartwatch allora oggi è arrivato quel momento. È compatibile per iOS e Android e ha il GPS integrato. In questo modo puoi tracciare i tuoi percorsi anche senza avere dietro lo smartphone.

Ha un sensore preciso che rileva i battiti del cuore, l'ossigeno nel sangue e le fasi del sonno. Potrai ricevere le notifiche di messaggi, email e chiamate e leggerle direttamente sul display. Ha Google Assistant e Alexa integrati per cui puoi usare la voce per chiedere informazioni e impostare promemoria. Parlando invece di autonomia, ha una bella batteria grande che gli dona fino a 6 giorni con una ricarica completa.

Questa è un'offerta chiaramente destinata a durare poco per cui sii rapido. Fiondati su Amazon e acquista il tuo Fitbit Versa 3 a soli 122 euro, invece che 229,95 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

