Fitbit Versa 3 su Amazon a un prezzo IMBATTIBILE (-44%)

Se fai presto oggi puoi metterti al polso uno degli smartwatch più belli, eleganti e performanti di sempre a un prezzo davvero da non credere. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Fitbit Versa 3 a soli 129 euro, invece che 229,95 euro.

Non stai sognando, posso assicurarti che tutto vero, solo che devi fare in fretta perché durerà poco. In questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 44% che ti permette di risparmiare più di 100 euro sul totale. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Fitbit Versa 3: GPS, musica e assistente vocale integrato

Fitbit Versa 3 si presenta con un bellissimo display quadrato da 1,58 pollici e un cinturino in silicone che non fa sudare il polso. Pesa meno di 20 grammi ed è comodissimo. Grazie al GPS integrato potrai tranquillamente lasciare a casa il tuo smartphone mentre svolgi le attività sportive. Infatti è in grado di monitorare il ritmo e la distanza percorsa in tempo reale.

Ha inoltre già integrati gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant con cui potrai impostare promemoria, vedere le previsioni del meteo, controllare i tuoi dispositivi intelligenti di casa e tanto altro. Avrai anche la possibilità di memorizzare e riprodurre la tua musica preferita. E poi ha una super batteria in grado di durare oltre 6 giorni a pieno regime con una sola ricarica.

Approfitta anche tu velocemente di quest'offerta perché durerà poco. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Fitbit Versa 3 a soli 129 euro, invece che 229,95 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.