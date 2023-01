Firewall su Mac: perché scegliere un'app di terze parti

Il firewall su Mac è una funzione presente sul sistema operativo di default.

Questo permette di filtrare la connessione in entrata, impedendo ad hacker e altri cybercriminali di accedere al sistema macOS in uso. Per attivare questa soluzione è necessario:

selezionare il menu Apple ;

; andare in Impostazioni di Sistema ;

; cliccare su Rete , nella barra laterale;

, nella barra laterale; dunque cliccare su Firewall e poi su Attiva Firewall.

Tutto molto semplice, ma potrebbe non bastare. Gli attacchi sempre più raffinati e mirati infatti, rendono il lavoro di questo strumento molto difficile e, scegliere app di terze parti specifiche, può fornire maggiori garanzie rispetto alla protezione di base su macOS.

Mac Internet Security X9 di Intego, per esempio, offre un pacchetto che include antivirus e firewall, garantendo uno step ulteriore per quanto concerne la difesa dei Mac rispetto alle tante minacce del Web.

Proteggi adeguatamente il tuo Mac ADESSO

Firewall su Mac? Fare la scelta giusta può fare la differenza

Quando ci riferiamo a questo strumento, parliamo di una suite per la sicurezza completo, in grado di proteggere un dispositivo Apple a 360 gradi.

Stiamo parlando di un antivirus completo che, seppur funzionante anche su Windows, riesce a dare il meglio di se su macOS. Non per niente, test alla mano, risulta lo strumento più efficace in questo specifico sistema operativo.

Lo stesso agisce attraverso un sistema di protezione in tempo reale, che permette il rilevamento immediato di malware e simili con il relativo blocco degli stessi.

Il pacchetto va però anche oltre, proponendo un sistema anti-phishing che funziona verticalmente, limitando i rischi per quanto concerne questa tipologia di attacco. A tutto ciò poi, va aggiunto anche la protezione rispetto app e dispositivi sconosciuti che vengono a contatto con il Mac in uso.

Scegli ora Mac Internet Security X9 e proteggi il tuo prezioso dispositivo

Quanto costa Mac Internet Security X9? Grazie all'attuale sconto è possibile usufruire di tutta la protezione che questa suite offre per soli 19,99 euro all'anno, rispetto ai 49,99 di listino.