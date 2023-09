Firefox 117: arriva la traduzione automatica come su Chrome

Firefox è sempre stato un ottimo browser, nonché primo competitor del più scaricato e utilizzato Google Chrome. Tuttavia, alcune funzioni native di Chrome, fino ad oggi non erano presenti in Firefox. Una di queste è l’utilissima traduzione automatica. Fortunatamente, l’ultima versione del browser, ovvero Mozilla Firefox 117, sembra possedere di default questa impostazione, insieme ad altre interessanti funzionalità e correzioni di errori utili a ottimizzare il browser di Mozilla.

Mozilla Firefox 117: traduzione automatica e non solo

Come già accennato, fino ad oggi gli utenti Firefox non hanno potuto beneficiare della funzione di traduzione automatica sul browser. Per attivarla era infatti necessario installare un componente aggiuntivo (ovvero un plugin), chiamato “Firefox Translation”. In questo caso la richiesta di traduzione dell’utente doveva passare da un server di terze parti.

Ciò poteva causare problemi, in primis riguardo alla sicurezza, poiché la richiesta poteva anche essere intercettata dagli hacker. Mozilla ha deciso quindi di mettere fine a tutto ciò, integrando un traduttore nativo, come quello di Google Chrome. Tuttavia, nella versione Firefox 117, questo traduttore automatico non sembra essere attivo di default.

Per poterlo utilizzare, bisogna accedere alle impostazioni, digitando sulla barra degli indirizzi “about:config”, inserire il comando “browser.translations.enable” e poi selezionare “true”. Mozilla ha infatti intenzione di attivare il traduttore di default con il prossimo aggiornamento Firefox 118.

La traduzione automatica nativa non è l’unica novità in arrivo con Mozilla Firefox 117. Come riportato sul proprio blog ufficiale, tra le funzionalità più interessanti è stato aggiunto il supporto per la compilazione automatica delle carte di credito nelle versioni locali IT, ES, AT, BE e PL. Inoltre, gli utenti macOS possono ora controllare la scheda dei controlli e i link tramite il comando “about:preferences”. Infine, non mancano i soliti bugfix volti a migliorare la sicurezza e a rendere il browser ancora più veloce e performante.