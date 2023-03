Tra i prodotti a marchio Amazon, particolarmente apprezzati dagli utenti sono i Fire TV Stick. Sono leggermente più grandi di una normale penna USB ma commette un enorme errore chi si fa ingannare dalle apparenze. Sono infatti l'ideale per rendere letteralmente smart qualsiasi televisore e gettarsi a capofitto nello sconfinato mondo dello streaming: Netflix, Prime Video, Apple TV+, DAZN, NOW e chi più ne ha, più ne metta. Tutto è a tua completa disposizione, anche la musica, con Spotify, ad esempio.

Le piattaforme sopracitate - come probabilmente saprai - richiedono un abbonamento per essere utilizzate, ma non preoccuparti, perché ci sono anche soluzioni gratuite. Ti parlo di RaiPlay, Mediaset Infinity, Pluto, YouTube, Twitch e via dicendo. La versatilità dei Fire TV Stick è fuori discussione, ora devi solo decidere quale modello faccia al caso tuo. In ogni caso, il risparmio è assicurato, perché con le Offerte di Primavera Amazon (attive fino alla mezzanotte del 29 marzo) fioccano gli sconti, anche superiori al 40%.

Fire TV Stick a prezzi scontati con le Offerte di Primavera Amazon

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa (senza comandi per la TV)

È la versione più conveniente di Fire TV Stick, e oggi costa ancora meno: solo 29,99€.

Streaming in Full HD

Installazione rapida e immediata

Pulsante per "comunicare" con Alexa

Integrazione con il tuo sistema smart di casa

Fire TV Stick

Il 50% più potente rispetto al modello della precedente generazione

Streaming rapido e fluido in FHD

Telecomando vocale Alexa con comandi per accensione/spegnimento e regolazione del volume

Ricerca vocale con Alexa

Supporto al formato Dolby Atmos per l'audio

Modello 4K con telecomando vocale Alexa

Contenuti in 4K Ultra HD con supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+

Supporto alla tecnologia Dolby Atmos per l'audio

Telecomando vocale con Alexa

Configurazione semplice e design compatto

Modello 4K Max con Wi-Fi 6

Il 40% di potenza in più rispetto al modello 4K "base" (le app si avviano più velocemente e la navigazione è più fluida)

Supporto per il Wi-Fi 6 (esperienza streaming ancora più fluida)

Risoluzione 4K UHD, con supporto per Dolby Vision, HDR, HDR 10+ e Dolby Atmos

Telecomando vocale Alexa

