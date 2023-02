Fire TV Stick 4K può essere tuo con uno sconto del 42% su Amazon

Le chiavette Fire TV di Amazon per lo streaming sono numerose, praticamente identiche e con nomi simili, il che rende difficile per gli utenti distinguerle. Il miglioramento più evidente nel passaggio dalla Amazon Fire TV Stick Gen 3 alla Amazon Fire TV Stick 4K è l'aggiunta della capacità 4K. Ma non è tutto: uno degli streamer video ad alta gamma dinamica più adatti ai formati ora supporta l'HDR, non solo nella versione HDR10, ma anche in HLG, HDR10+ e Dolby Vision. È emerso che Alexa è molto più utile di quanto si pensi e quindi è stata inclusa. Acquistalo su Amazon a soli 34,99€ invece di 59,99€.

Tutto ciò giustifica l'aumento di prezzo nominale del Fire TV Stick 4K rispetto al suo fratello meno impressionante. Sebbene il Fire TV Stick 4K sia molto più piccolo di dispositivi di streaming concorrenti come l'Apple TV 4K, la sua lunghezza di 10 centimetri significa che sporgerà dal lato di molti televisori se inserito in una presa orientata orizzontalmente. La Fire TV Stick 4K non solo è più grande delle chiavette della concorrenza, ma consuma anche più energia, al punto che è necessario collegarla a una fonte di alimentazione esterna piuttosto che direttamente alla porta HDMI del televisore. La chiavetta si aggiorna da sola con l'ultimo firmware, si connette al Wi-Fi in un attimo e si sincronizza naturalmente con il vostro account Amazon.

Una volta completata la configurazione di base, ci sono alcune impostazioni più avanzate da considerare. Per impostazione predefinita, l'opzione di riproduzione dei video alla frequenza dei fotogrammi prevista dalla sorgente è disattivata; è consigliabile attivarla. Le schermate iniziali sono vivaci e colorate e mostrano i contenuti più recenti di Amazon, mentre i menu sono grandi, in grassetto e facili da leggere. Il materiale in Ultra HD ha una priorità maggiore e viene messo in evidenza nei risultati di ricerca, mentre su altri dispositivi è difficile trovarlo nell'app Prime Video. Approfitta ora dello sconto del 42% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.