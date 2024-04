Fire TV Stick 4K Max, il migliore sulla piazza, scontatissima su Amazon

Una Fire Stick è un dispositivo che rende una TV smart e oggi, su Amazon, il Fire TV Stick 4K Max targato proprio Amazon viene scontato del 33% per poi essere venduto a 53,99€.

Offertissima: Fire TV Stick 4K Max al 33% di sconto

Il Fire TV Stick 4K Max è il nuovo apice dell'intrattenimento domestico. Grazie al suo processore potente, le tue app si avvieranno alla velocità della luce, consentendoti di navigare fluidamente attraverso i tuoi contenuti preferiti.

Immergiti in un mondo di immagini e suoni realistici con la qualità 4K Ultra HD e il supporto per formati avanzati come Dolby Vision e HDR10+, garantendo una visualizzazione eccezionale. Con l'audio Dolby Atmos, vivrai un coinvolgimento totale. La tecnologia Wi-Fi 6E assicura una riproduzione in streaming senza interruzioni, anche in presenza di molteplici dispositivi connessi, offrendo un'esperienza fluida e senza interruzioni.

Espandi il tuo controllo sulla casa intelligente, gestendo dispositivi compatibili come videocamere e luci tramite il Fire TV Stick 4K Max, mentre Alexa è pronta a soddisfare le tue richieste, dalle previsioni del tempo al controllo delle luci, con semplici comandi vocali.

Con 16 GB di memoria, il doppio rispetto al Fire TV Stick 4K standard e ad altri lettori multimediali, avrai ampio spazio per le tue app, giochi e contenuti scaricati. E con accesso a migliaia di film, episodi di serie TV e brani musicali tramite servizi come Netflix, Prime Video e Disney+, l'intrattenimento non avrà mai fine.

