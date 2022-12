Fire TV disponibile su Echo 15, la grande novità Amazon per Natale

"Alexa, apri Fire TV". Da adesso i possessori di Echo Show 15 possono pronunciare queste parole per dire al dispositivo intelligente con integrazione Alexa per accedere velocemente ai contenuti streaming offerti da Fire TV, come Prime Video, YouTube, Netflix, Disney+, DAZN e altre ancora.

L'aggiornamento è disponibile gratuitamente per tutti i clienti di Echo Show 15 e si troverà già preinstallato su tutti i nuovi dispositivi che puoi acquistare adesso in offerta per Natale.

Fire TV integrata in Echo Show 15: ecco come funziona

Eseguendo il comando vocale che ti abbiamo annunciato in apertura, dal tuo Echo Show 15 potrai far partire dunque l'esperienza Fire TV, che offre un menu principale che include differenti categorie tra cui "Trova", "Libreria", "La Mia Lista Video" e "In Diretta".

In questo modo hai la possibilità di trasformare Echo Show praticamente in una sorta di Smart TV, dato che è possibile creare anche diversi profili per ogni membro della famiglia personalizzando le applicazioni e i canali disponibili dal menu principale, oltre a gestire impostazioni come lingua e accessibilità.

Tra le app disponibili troviamo le piattaforme streaming più famose, come Prime Video, YouTube, Netflix, Disney+, DAZN e altre ancora.

Echo Show 15 è lo schermo intelligente da 15,6 pollici in qualità Full HD che ti permette di ottimizzare l'organizzazione della casa e goderti l'intrattenimento. Adesso, con Fire TV integrata, ancora di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.