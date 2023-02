Fibra ottica a 22,90 euro: ecco l'offerta di Vodafone

Accedere ad Internet da casa tramite fibra ottica diventa sempre più conveniente. La fibra FTTH, infatti, registra una diffusione sempre maggiore e le offerte che consentono di attivare una connessione ad Internet a buon prezzo si stanno moltiplicando. Per una connessione senza limiti e ad alta velocità ora non serve più spendere tanto.

Con la nuova offerta Vodafone, ad esempio, bastano 22,90 euro al mese per una connessione illimitata tramite fibra FTTH. L'offerta in questione è riservata ai già clienti Vodafone di rete mobile che, quindi, possono abbinare la SIM per lo smartphone alla connessione Internet di casa per ottenere un vantaggio aggiuntivo.

Da notare, però, che chi non è cliente Vodafone può ugualmente attivare la fibra con condizioni vantaggiose. In questo caso, infatti, c'è una promo valida per un periodo limitato che consente di attivare l'offerta fibra dell'operatore a 24,90 euro al mese invece di 27,90 euro al mese. Tutte le offerte includono il modem Wi-Fi 6, la linea telefonica e l'attivazione. Per attivare un nuovo abbonamento con Vodafone è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Fibra ottica ad un buon prezzo: con l'offerta Vodafone è possibile

L'offerta fibra di Vodafone si chiama Internet Unlimited ed include:

la linea telefonica fissa con chiamate illimitate

con chiamate illimitate una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

L'abbonamento presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione inclusa nel canone (5 euro al mese per 24 mesi). Anche il modem Wi-Fi 6 è incluso senza costi aggiuntivi. Da notare, inoltre, che per i già clienti di rete mobile Vodafone è possibile ottenere un vantaggio aggiuntivo. In questo caso, infatti, l'abbonamento per la fibra di Vodafone presenta un costo di 22,90 euro al mese (ma senza chiamate illimitate).

Per sfruttare l'offerta è possibile accedere al sito Vodafone e verificare la copertura, inserendo l'indirizzo di casa in modo da controllare l'effettiva disponibilità della fibra ottica o di una tecnologia alternativa.

