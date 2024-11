Fibra Iliad a partire da 21,99€ al mese per gli utenti mobile Iliad

Se la linea Internet di casa è soggetta a continue cadute e la velocità di connessione non ti soddisfa, potresti prendere in considerazione un cambio in corsa. Una delle scelte più convenienti attualmente disponibili è la fibra di Iliad, in offerta a partire da 21,99 euro al mese per sempre per gli utenti mobile Iliad. In alternativa, il prezzo è di 25,99 euro al mese (anche in questo caso per sempre).

Iliad è stata premiata dalla società nPerf come la fibra più veloce d'Italia per download e upload. Tra i suoi principali punti di forza si annovera la presenza di iliadbox, dispositivo dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d'uso gratuito che promette prestazioni superiori alla media per gli appassionati di gaming e i creator.

Per verificare la copertura e attivare l'offerta in corso sulla fibra occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Iliad.

Fibra Iliad in offerta a partire da 21,99 euro al mese

L'operatore francese Iliad offre una fibra ottica 100% FTTH, con velocità in download fino a 5 Gbit/s e in upload fino a 700 Mbit/s nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON (o fino a 2,5 Gbit/s e 500 Mbit/s nelle aree FTTH GPON). A questo proposito, Iliad chiarisce che la velocità di download è suddivisa tra Wi-Fi e porte ethernet.

Un altro fiore all'occhiello è il Wi-Fi 7 di ultima generazione. Iliad può infatti vantarsi di proporre la prima offerta fibra in Italia che include un router (iliadbox) dotato della nuova tecnologia. Quest'ultima consente di navigare con performance e stabilità migliori sia in download che in upload.

Tornando all'offerta, il prezzo promozionale di 21,99 euro al mese per sempre è rivolto agli utenti mobile Iliad che hanno attiva un'offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico. Inoltre, la promo della fibra include chiamate illimitate in Italia e verso l'estero in più di 60 Paesi.

