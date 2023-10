Festa delle Offerte Prime: i Mini PC più economici in offerta

Se hai deciso di aspettare la Festa delle Offerte Prime per acquistare un Mini PC allora sicuramente sarei felice di sapere che abbiamo selezionato i modelli più economici. Ovviamente non vogliamo nemmeno trascurare le prestazioni ma lasciamo a te la scelta di decidere quale sia il giusto compromesso. Tieni presente che queste offerte sono in esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Festa delle Offerte Prime: 5 Mini PC potenti ed economici

Il primo che portiamo la tua attenzione e questo firmato Blackview con CPU Intel Celeron N5095, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. È dotato di una scheda grafica Intel UHD e supporta video in 4K a 60 Hz. Lo puoi avere a soli 229,99 euro, invece che 499,99 euro.

Ottimo anche questo firmato NiPoGi che monta il processore Intel Alder Lake-N95 di 12ª generazione. Anche qui troviamo a supporto 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB. Inoltre è già installato Windows 11 Pro. È tuo a soli 269 euro, anziché 429,99 euro.

Il terzo Mini PC che ti consigliamo è sempre un NiPoGi ma è dotato del potente processore AMD Ryzen 5 5560U con 6 Core e 12 Thread. Ha una scheda grafica AMD Radeon che ti permette di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente. E possiede un SSD da 512 GB e 16 GB di RAM. Acquistalo a soli 399,99 euro.

Alzando un po' l'asticella troviamo il piccolo computer firmato Minis Forum che monta la CPU Intel Core i5 di 12ª generazione supportato da ben 32 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Possiede due ingressi HDMI e due ingressi Type-C per lavorare su 4 schermi contemporaneamente. Mettilo nel tuo carrello a soli 529 euro, invece che 649 euro.

E se hai un budget un po' più alto puoi rifarti gli occhi con questo potente Mini PC dotato di processore AMD Ryzen 7 7753HS con 8 Core e una frequenza base da 3,2 GHz. Ha uno scomparto hardware eccezionale con i suoi 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB. Acquistalo a soli 649 euro, invece che 849 euro.

Approfitta velocemente di questa Festa delle Offerte Prime perché durano poco. Ti ricordiamo anche che se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.