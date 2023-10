Festa delle Offerte Prime: gli hard disk portatili più economici in offerta su Amazon

Sei alla ricerca di un dispositivo di archiviazione capace di garantire non solo spazio extra al tuo pc, smartphone o tablet, ma non vuoi portarti dietro un dispositivo ingombrante? Grazie alle promo a tempo limitato delle Festa delle Offerte Prime su Amazon, oggi potrai accedere ad una selezione di sconti che ti permetterà di ottenere un SSD o Hard Disk ad un prezzo eccezionale.

SSD portatile Crucial X8 da 1 TB

Se sei alla ricerca di una soluzione di storage esterna che offra velocità eccezionali, capacità generosa e affidabilità, il Crucial X8 da 1 TB potrebbe essere la scelta perfetta per te. Questo SSD esterno combina prestazioni di alto livello con un design compatto e resistente, rendendolo ideale per una varietà di scopi, dai backup al gaming.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Crucial X8 è la sua velocità. Grazie alla tecnologia USB 3.2, questo SSD raggiunge velocità di lettura e scrittura fino a 1050MB/s. Ciò significa che puoi trasferire file di grandi dimensioni in pochissimo tempo, risparmiando prezioso tempo di attesa.

Seagate Expansion Card per Xbox Series X|S da 2 TB

Se sei un appassionato di videogiochi, saprai quanto sia importante lo spazio di archiviazione. La Seagate Expansion Card per Xbox Series X|S è la soluzione ideale per coloro che vogliono ampliare la loro libreria di giochi senza preoccuparsi dello spazio disponibile sulla console. Scopri di più su questa potente scheda SSD da 2TB e come può migliorare la tua esperienza di gioco.

Con la Seagate Expansion Card, non dovrai più eliminare i giochi per fare spazio a quelli nuovi. Questa scheda aggiunge 2TB di spazio di archiviazione alla tua console Xbox Series X|S, consentendoti di conservare più titoli, download e contenuti multimediali.

SanDisk Extreme PRO portatile da 4 TB

Se sei alla ricerca di un'unità di archiviazione esterna che possa gestire grandi quantità di dati con velocità sorprendenti, il SanDisk Extreme PRO è perfetto per chi lavora con file di grandi dimensioni, come video 4K, foto ad alta risoluzione e progetti creativi. Avrai spazio sufficiente per archiviare tutto ciò di cui hai bisogno.

Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 2x2, questo SSD esterno raggiunge velocità di lettura fino a 2000 MB/s. Ciò significa che i trasferimenti di file avvengono in un batter d'occhio, consentendoti di risparmiare tempo prezioso.

WD My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe da 1 TB

Se sei alla ricerca di un dispositivo di archiviazione esterna potente e portatile, il WD My Passport è adatto a chiunque abbia bisogno di spazio di archiviazione affidabile in movimento.

Questo SSD è equipaggiato con la tecnologia NVMe, che offre velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/s. Ciò significa che i trasferimenti di file avvengono in modo incredibilmente veloce, risparmiandoti tempo prezioso.

Hard Disk Esterno per TV, PC, Mac, MacBook, Chromebook, Wii u, laptop

Questo hard disk esterno è incredibilmente sottile e leggero, rendendolo perfetto per il trasporto ovunque tu vada. Puoi facilmente metterlo in tasca o nella borsa del laptop senza aggiungere peso eccessivo.

Dotato di una porta USB 3.0, questo disco rigido offre velocità di trasferimento dati rapide. Puoi copiare e spostare i tuoi file in modo rapido ed efficiente. L'unità è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui TV, PC, Mac, MacBook, Chromebook, Wii U, laptop e Windows. Non importa quale dispositivo utilizzi, avrai sempre accesso ai tuoi dati.

