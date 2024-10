Festa delle Offerte Prime 2024: SSD in super sconto

Hai aspettato fino alla Festa delle Offerte Prime 2024 per acquistare un SSD che rende il tuo computer un fulmine e che aumenti lo spazio di archiviazione? Allora oggi puoi veramente fare un ottimo acquisto. Abbiamo selezionato per te tantissimi prodotti a prezzi molto più bassi. Ricordati soltanto che per avvalerti di questi sconti devi essere abbonato ad Amazon Prime, per cui se non sei iscritto fallo subito cliccando qui e goditi 30 giorni gratis.

Festa delle Offerte Prime 2024: tutti i migliori SSD in sconto

Lexar NQ100 con fattore di forma 2,5" SATA III (6 Gb/s) da 240 GB di archiviazione oggi tuo a soli 20,89 euro.

Fanxiang S101 da 1TB con velocità di lettura da 550 MB/s oggi lo puoi avere a 53,98 euro.

SK Hynix Platinum P41 sempre da 1TB e tuo a soli 87,99 euro e gode di un trasferimento velocissimo fino a 7000 MB/s.

L'SSD NVMe M.2 PCIe Gen 3 ORICO da 1TB con dissipatore di calore oggi te lo porti a casa a soli 50,53 euro.

Fikwot FN960 da 2TB (PCIe Gen 4) è dotato di una velocità di trasferimento dati fino a 5000 MB/s lo puoi usare anche per PS5. È tuo a 104,68 euro.

Super sconto anche per il potentissimo Netac NV7000 da 1TB con velocità di trasferimento da 7000 MB/s e anche in questo caso compatibilità con consolle di gioco. Tuo a soli 65 euro circa con lo sconto del 40%.

Ediloca EN870 è un SSD da 2TB con una cache SLC dinamica e possiede un trasferimento fino a 7450 MB/s. Lo puoi acquistare a soli 93,67 euro.

Se vuoi invece un SSD esterno allora puoi acquistare l'epico Seagate Game Drive con licenza ufficiale per PS4 e PS5 da ben 5 TB a soli 152 euro.

Rimanendo sempre su un SSD esterno portatile, dal formato pendrive, puoi avere a soli 24,64 euro questo firmato SSK da 128GB.

Come hai potuto notare ci sono tantissime possibilità tutti a prezzi diversi e con velocità e capacità diverse. Dunque non ti resta che scegliere quello che fa più al caso tuo e completare l'acquisto nel più breve tempo possibile perché la Festa delle Offerte Prime 2024 scade a breve. Se non sei ancora un cliente Prime dai un'occhiata i numerosi vantaggi cliccando subito qui.

