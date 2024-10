Festa delle Offerte Prime 2024: migliori offerte di Notebook

Alla Festa delle Offerte Prime 2024 ci sono sconti formidabili e oggi ti segnalo i migliori Notebook in offerta. Computer portatili per tutte le tasche e di vario genere, più economici per usare programmi semplici come Word ed Excel, fino a quelli più potenti per il gaming. Tutte queste occasioni sono applicabili solamente se sei un cliente Amazon Prime, perciò se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Festa delle Offerte Prime 2024: top 9 dei migliori Notebook

HP Chromebook 14a è uno dei più economici. Possiede il processore Intel Celeron N4120 e un display da 14 pollici antiriflesso. È tuo a soli 179 euro.

Un altra ottima offerta è data da questo notebook HP ricondizionato che puoi avere con appena 255 euro, grazie uno sconto del 18%. Gode di un processore Intel Core i5, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB.

Un ottimo compromesso per qualità prezzo è il portatile Acer Aspire dotato di AMD Ryzen 5 7530U con SSD da 512 GB e display FHD IPS da 15,6 pollici. Oggi lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 455 euro circa.

Tornando su Intel puoi portarti a casa questo laptop HP da 15,6 pollici, con i5-1235U dotato di 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB più scheda grafica Intel Iris X. Oggi solo 479,99 euro, grazie a uno sconto del 20%.

Acer Aspire 5 alza leggermente l'asticella con il processore Intel Core i5-12450H, 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. Gode di uno straordinario display da 15,6 pollici e tastiera retroilluminata. È tuo a soli 549 euro.

O ancora, puoi avere ASUS Zenbook 14 a soli 599 euro, e risparmi 100 euro. Si presenta con un monitor da 14 pollici e il processore AMD Ryzen 5 7530U.

Un'altra straordinaria occasione per il portatile Acer con Intel Core i5 di 13ª generazione, 32 GB di RAM DDR5, SSD da 512 GB, Windows 11 Pro e display da 15,6 pollici FHD. Solo oggi è tuo a 634,52 euro.

Concludiamo dunque con due notebook da gaming. Il primo che ti segnaliamo è ASUS TUF Gaming F15 da 15,6 pollici con refresh rate a 144 Hz e Intel Core i5 di 12ª generazione. Possiede 12 GB di RAM e NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4GB. Lo puoi acquistare a soli 699 euro con un risparmi di 130 euro.

L'ultimo della lista, non per qualità, è il mitico Acer Nitro V 16 con AMD Ryzen 7 8845HS e NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8 GB. Gode di un bellissimo display da 16 pollici, 16 GB di RAM DDR5 e SSD da 1 TB. Mettilo nel tuo carrello a 999 euro, invece che 1.199 euro.

Approfitta anche tu di queste strepitose occasioni nei due giorni folli di Festa delle Offerte Prime 2024 e portati a casa il notebook che desideri. E se hai notato qualche offerta che ti interessa ma non sei iscritto ad Amazon Prime, rimedia subito cliccando qui e goditi 30 giorni gratuiti.

