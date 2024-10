Festa delle Offerte Prime 2024: i portatili Acer in offerta

Acer è un'azienda con una lunga storia e tradizione nell'ambito della produzione di dispositivi informatici e oggi, su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime di ottobre 2024 sono diversi i suoi computer portatili in offerta, scopriamoli tutti!

Ecco i migliori portatili Acer in sconto: Top 5

Tutti questi portatili Acer sono stati selezionati in base al rapporto qualità prezzo e in base a quelle che sono le caratteristiche più interessanti di questi notebook:

Acer Predator Helios Neo

Questo portatile Acer è un portatile da gaming con una dimensione dello schermo da ben 18 pollici, una scheda video integrata NVIDIA 4070, un display 2K con refresh rate da 165Hz e un processore intel i9. Oggi questo portatile viene scontato del 24% e venduto a 2045,75€.

Acer Nitro V

Il Nitro V è un altro portatile da gaming targato Acer e in particolar modo si tratta di un modello di una serie molto apprezzata dagli utenti, ovvero la serie Nitro. Questo portatile presenta una scheda video 4060. Su Amazon viene messo in sconto del 17% e viene venduto a 999€.

Acer Aspire 5

Scendiamo di prezzo con la serie Aspire in particolar modo con l'Aspire 5. Si tratta di un notebook più compatto con un display da 15,6 pollici, perfetto per diverse attività: dal lavoro all'intrattenimento generale. Sconto attivo su Amazon del 5% e costo finale d'acquisto di 634,52€.

Acer AsapA515

Risaliamo leggermente con la fascia di prezzo con questo particolare notebook Acer che si presenta con un display da 15,6 pollici con una risoluzione Full HD e un peso ultra leggero da meno di 2Kg. Lo sconto attivo su Amazon oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime è del 13% ed un prezzo finale e totale di 854€.

Acer Aspire Ryzen 5

Chiudiamo questa nostra piccola lista con l'Acer Aspire Ryzen 5, un portatile Acer che, per l'appunto monta un processore Ryzen e non Intel. Si tratta di un dispositivo che rientra in una fascia di mercato decisamente più bassa rispetto ai precedenti. Lo sconto attivo è del 5% e il costo finale è di 455€.

In occasione della Festa delle Offerte Prime questi erano i migliori 5 laptop Acer in promozione su Amazon.

