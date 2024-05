Festa della Mamma: 5 idee regalo low cost (SCONTI FINO AL 43%)

La Festa della Mamma è alle porte e in questo articolo andremo a presentare ben 5 idee regalo low cost sia di stampo tech che non: si tratta di prodotti in offerta su Amazon con sconti fino al 43%.

Festa della Mamma: top 5 idee regalo a poco prezzo

Le categorie rappresentate in questa top 5 sono molteplici, sono presenti prodotti tech e non per provare a soddisfare tutte le esigenze di ogni mamma. Bando alle ciance e proseguiamo con questi articoli:

Pukka Selection Box: nonostante siamo in primavera e si avvicini l'estate non è mai tardi per regalare un box di tisane e infusi che, soprattutto fra le mamme, sono sempre molto apprezzati e, inoltre, bere insieme alla propria mamma una tazza di tisana equivale a trascorrere del tempo di qualità insieme. Sconto del 25% per un prezzo finale di 17,99€.

Caffettiera Bialetti: rimaniamo nell'ambito della cucina e delle bevande e in questo caso segnaliamo una moka, una caffettiera Bialetti che viene messa in maxi sconto su Amazon del 19% per essere poi venduta a 27,99€.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite: entriamo, ora, in un ambito molto più tech e ci rivolgiamo a quelle mamme più sportive o semplicemente che amano ascoltare musica in continuazione. Queste cuffie Xiaomi sono perfette, comode e molto eleganti. Sconto maxi attivo del 43% per un prezzo completo di 19,80€.

Bracciale personalizzato: usciamo subito dall'ambito tech e proponiamo questo braccialetto con frase incisa a laser a tema mamma. Il diametro del ciondolo è di 25mm. Lo sconto applicato su questo particolare prodotto è del 20% e il costo finale è di 15,99€.

Lampada da lettura: chiudiamo questa top 5 con un prodotto di stampo tech ma molto utile per portare avanti un'attività che, con la tecnologia, ha poco a che fare. La lampadina da lettura con zip da applicare direttamente alla scrivania è disponibile al 32% di sconto per una cifra finale d'acquisto di 16,28€.

In questo articolo, dunque, abbiamo presentato una top 5 di idee regalo low cost per l'imminente Festa della Mamma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.